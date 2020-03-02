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07:48 (мск), источник: РИА Новости

Ученые заверили в эффективности создаваемой вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Китайский коронавирус практически не мутирует, поэтому создаваемая Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцина от него будет актуальна к моменту ее регистрации, сообщил специалист института.

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88 371Инфицировано
2 996Скончалось
42 716Выздоровело
Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России работает над созданием вакцины от нового коронавируса.

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«Китайский коронавирус очень стабилен, безусловно, небольшие мутации есть, но это не грипп, который моментально меняется, это достаточно консервативный вирус, поэтому нет даже таких опасений, что вакцины, которые сейчас пошли в разработку, станут неактуальными», — рассказал РИА Новости представитель НИИ.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.

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