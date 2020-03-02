Ректор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Государству, по его мнению, нужно заботиться о таких семьях.
«Я считаю, что мы должны достроить систему социальной поддержки не только матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок», — заявил ректор ВШЭ.
Он также отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему государственной поддержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
«Сколько нас будет и что мы будем уметь делать», по словам Кузьминова, является ключевым стратегическим вопросом страны. Кроме того, он назвал рождение детей вопросом не столько демографическим, сколько социального самочувствия людей.