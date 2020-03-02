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13:33 (мск), источник: РИА Новости

Ректор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью «Известиям» рассказал, что в России необходимо преодолеть ситуативную бедность, которая возникает при рождении и во время воспитания ребенка.

Источник: РИА Новости

Государству, по его мнению, нужно заботиться о таких семьях.

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«Я считаю, что мы должны достроить систему социальной поддержки не только матерей-одиночек и многодетных семей, но и любой семьи, в которой родился ребенок», — заявил ректор ВШЭ.

Он также отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему государственной поддержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.

«Сколько нас будет и что мы будем уметь делать», по словам Кузьминова, является ключевым стратегическим вопросом страны. Кроме того, он назвал рождение детей вопросом не столько демографическим, сколько социального самочувствия людей.

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