В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников

Комитет на заседании в понедельник обсуждает внесенные правительством РФ поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Поправки, в частности, предусматривают выделение средств на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.
Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
«Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона… Разброс там такой: от 44 с небольшим рублей, по-моему, в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе… В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рублей стоимость одного горячего обеда», — сказал Николаев.
Он пояснил, что в стоимость включен только набор продуктов, без услуг персонала столовых.