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14:16 (мск), источник: РИА Новости

В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране — чуть более 60 рублей, заявил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев.

Источник: РИА Новости

Комитет на заседании в понедельник обсуждает внесенные правительством РФ поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Поправки, в частности, предусматривают выделение средств на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.

«Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона… Разброс там такой: от 44 с небольшим рублей, по-моему, в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе… В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рублей стоимость одного горячего обеда», — сказал Николаев.

Он пояснил, что в стоимость включен только набор продуктов, без услуг персонала столовых.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов.

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