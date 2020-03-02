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14:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жуки, ящерицы и лягушки попали на лучшие снимки 2020 года (фото)

Победителя конкурса назовут 4 марта.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Конкурс фотографий живой природы #Nature2020 от Agora поделился 50 лучшими снимками.

Среди работ финалистов — фотографии жуков, лягушек, ящериц и других животных, а также невероятные пейзажи из разных уголков мира. В финал попало немало фотографий, сделанных с коптера.

В конкурсе приняли участие более, чем 11 тысяч участников из разных стран. Победитель получит денежную награду в размере 1 тысячи долларов. Он будет назван уже 4 марта.

Анна Лысенко

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