13:48 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за проект по автоматическому назначению пенсии по инвалидности?
Минтруд подготовил законопроект, который упростит гражданам с инвалидностью процесс оформления пенсии.
Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который предлагает ввести беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности. В будущем гражданам, которых федеральное учреждение
Пенсионный орган будет автоматически выносить решение о начислении пенсии по инвалидности на основании сведений о гражданине в Федеральном реестре инвалидов. Также без участия человека орган МСЭ будет принимать заявление о доставке пенсии и передавать его в ПФР на исполнение. Таким образом, гражданам с инвалидностью нужно будет посещать меньше инстанций для оформления документов.
По словам главы Минтруда Антона Котякова, которые приводятся на сайте ведомства, проект планируют запустить с 1 июля 2021 года.
По действующему закону учреждение МСЭ признает инвалидом гражданина и устанавливает ему группу инвалидности. Далее оно направляет в ПФР в трехдневный срок выписку из акта освидетельствования. Затем человек сам должен подать заявление в территориальный орган ПФР о назначении пенсии по инвалидности. Если у него есть хотя бы один день стажа, ему начислят страховую пенсию, если стажа нет — социальную.
Подать заявление можно лично через отделение Пенсионного фонда или МФЦ, а также направить через портал Госуслуг или личный кабинет на официальном сайте ПФР. Вместе с ним предоставляются паспорт и другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.
При назначении страховой пенсии также потребуется документ, подтверждающий продолжительность стажа. Если стаж был выработан до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), подтвердить его могут записи в трудовой книжке, письменные трудовые договоры, договоры
По данным сайта ПФР, россияне, проживающие за границей и не имеющие постоянной или временной прописки на территории РФ, должны подавать заявление непосредственно в офис исполнительной дирекции ПФР в Москве (ул. Шаболовка, д. 4).