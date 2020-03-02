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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсети появился профиль Сергея Есенина (фото)

Поэт теперь делает селфи и хвастается модными луками.

Поэт Сергей Есенин завел страничку в Instagram. Вернее, за него это сделала учительница русского языка и литературы из Тюмени Алия Исалимова.

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Девушка полюбила поэзию Есенина в университете, когда работала над дипломом. Но в школе, куда она пришла работать, ученики остались равнодушны к лирике «рязанского парня».

Вооружившись фотошопом и фотографиями футболистов, Исалимова стала создавать современные образы Есенина. На одних фото «золотоволосый хулиган» делает селфи, на других работает за ноутбуком, попивая кофе, на третьих — отдыхает в модном клубе. Под каждой фотографией — отрывок из подходящего стихотворения поэта.

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Ученики, по словам Алии, профиль блогера оценили. Многие из них теперь знают стихотворения Есенина наизусть.

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Анна Лысенко

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