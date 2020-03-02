14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсети появился профиль Сергея Есенина (фото)
Поэт теперь делает селфи и хвастается модными луками.
Поэт Сергей Есенин завел страничку в Instagram. Вернее, за него это сделала учительница русского языка и литературы из Тюмени Алия Исалимова.
Девушка полюбила поэзию Есенина в университете, когда работала над дипломом. Но в школе, куда она пришла работать, ученики остались равнодушны к лирике «рязанского парня».
Вооружившись фотошопом и фотографиями футболистов, Исалимова стала создавать современные образы Есенина. На одних фото «золотоволосый хулиган» делает селфи, на других работает за ноутбуком, попивая кофе, на третьих — отдыхает в модном клубе. Под каждой фотографией — отрывок из подходящего стихотворения поэта.
Ученики, по словам Алии, профиль блогера оценили. Многие из них теперь знают стихотворения Есенина наизусть.
Анна Лысенко