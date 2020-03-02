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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Священник в Австралии случайно поженил не ту пару

К счастью, выяснилось это до того, как были оформлены официальные документы.

32-летняя Женевьева Альтерман из Мельбурна, ведущая подкаст о свадьбах, рассказала в своем личном опыте выхода замуж. По словам девушки, свою свадьбу она планировала довольно долго и придиралась даже к мелочам, но в назначенный день все пошло не по плану.

После того, как священник объявил их мужем и женой, он позвал свидетелей, чтобы те поставили подписи в документе. Но случайно перепутал бумаги и молодые люди расписались вместо жениха и невесты. К счастью ошибку заметили практически сразу, а потому документы не успели стать официальными. По словам Женевьевы, если бы они продолжили церемонию, то на следующий день оказались бы неженатыми, а их свидетелям пришлось бы разводиться, пишет Daily Mail.

Именно собственная свадьба подтолкнула девушку стать свадебным блогером и помогать будущим новобрачным справиться со стрессом и правильно все спланировать.

Екатерина Гура

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