16:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Умер художник Улай, романтик и бунтарь, соавтор Марины Абрамович
В Любляне умер немецкий
Дуэт
Улай родился в немецком Золингене в 1943 году. С юности увлекался искусством, пробовал себя в разных жанрах, увлекся фотографией.
С сербской художницей Мариной Абрамович Улай познакомился в 1976 году в Амстердаме. Их роман вылился в удивительное творческое партнерство, об их перформансах неустанно писали журналисты, их показы привлекали к себе всеобщее внимание.
Отношения в пространстве, 1976
Отношения во времени, 1977
Энергия покоя, 1980
В 1980 году пара решила оформить отношения, встретившись на середине Великой Китайской стены. Разрешения от китайских властей они ждали долгих восемь лет. За это время свадьба трансформировалась в расставание.
Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я — от Желтого моря. После того как каждый из нас прошёл 2500 километров, мы встретились и простились навсегда.
Они встретились снова лишь в 2010 году, спустя 22 года.: Улай пришел на перформанс Марины «В присутствии художника». В ходе него Марина встречалась взглядом с любым пожелавшим этого посетителем перформанса. Одним из них стал Улай.
Спустя минуту Марина заплакала.