Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Масленицу в России сожгли гигантский мост (фото, видео)Впечатляющий перформанс
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
16:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер художник Улай, романтик и бунтарь, соавтор Марины Абрамович

В Любляне умер немецкий художник-концептуалист, бывший партнер художника Марины Абрамович — Улай (Франк Уве Лайсипен). Ему было 76 лет.

Источник: AFP 2020

Дуэт Абрамович-Улай был одним из самых известных в мире искусства XX века. Они познакомились в 1976 году, их роман и творческое партнерство продлились до 1988 года, когда они расстались на Великой Китайской стене. Перед этим каждый прошагал по ней 2500 километров.

Улай родился в немецком Золингене в 1943 году. С юности увлекался искусством, пробовал себя в разных жанрах, увлекся фотографией.

С сербской художницей Мариной Абрамович Улай познакомился в 1976 году в Амстердаме. Их роман вылился в удивительное творческое партнерство, об их перформансах неустанно писали журналисты, их показы привлекали к себе всеобщее внимание.

Самыми знаменитыми их перформансами стали:

Отношения в пространстве, 1976

  • Нагие Марина и Улай бежали навстречу друг другу и с силой сталкивались. Это был перформанс о слиянии двух начал — мужского и женского.

Отношения во времени, 1977

  • Марина и Улай сидели спиной друг к другу целых 17 часов, их волосы были переплетены. Смысл перформанса в том, что подпитываясь энергией публики, человек повышает уровень своих возможностей.
Источник: Marina Abramović and the CODA Museum

Энергия покоя, 1980

  • Марина 4 минуты держала лук, а Улай — стрелу, нацеленную ей в сердце, и натянутую тетиву.

В 1980 году пара решила оформить отношения, встретившись на середине Великой Китайской стены. Разрешения от китайских властей они ждали долгих восемь лет. За это время свадьба трансформировалась в расставание.

Этот поход превратился в законченную личную драму. Улай стартовал из пустыни Гоби, я — от Желтого моря. После того как каждый из нас прошёл 2500 километров, мы встретились и простились навсегда.
Марина Абрамович

Они встретились снова лишь в 2010 году, спустя 22 года.: Улай пришел на перформанс Марины «В присутствии художника». В ходе него Марина встречалась взглядом с любым пожелавшим этого посетителем перформанса. Одним из них стал Улай.

Спустя минуту Марина заплакала.

Художник Улай
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Суд отправил дело Константина Котова на пересмотр
Число жертв коронавируса в мире превысило 3 тысячи
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
Жуки, ящерицы и лягушки попали на лучшие снимки 2020 года
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
«Может грозить тюрьма»: юристы о налоговых претензиях к Тинькову
Здоровье
Трагедия в бане: как сухой лед стал причиной трех смертей Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Экс-министра будут судить за покупку машины на бюджетные деньги На приобретение техники и экипировки для тушения пожаров было выделено больше 6 млн рублей
Кино
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу Певец поспорил с одним из членов жюри проекта «Ну-ка, все вместе!»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Леди
Мобильники как у Бузовой и других звезд: ищем аналоги на Aliexpress Киркоров думал, что у него последняя модель «Iphone», но поклонники решили, что певца обманули
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь