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17:55 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали оптимальную схему питания

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Американские ученые изучили, как влияет график приема пищи на метаболические процессы, от которых зависит контроль веса человека — в частности, на сжигание жиров — и выяснили, что время приема пищи для похудения или просто поддержания здорового веса не менее важный фактор, чем калорийность пищи и объем физической нагрузки.

Источник: Free-Photos/СС0

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Считается, что баланс между прибавкой и потерей веса тела зависит, прежде всего, от того, что ест человек и насколько активный образ жизни он ведет. Американские ученые из Университета Вандербильта в Нашвилле, штат Теннесси выяснили, что не менее важно и то, когда он ест.

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Внутренние биологические часы определяют время, когда пища, которую потребляет человек, расщепляется наилучшим образом. В разное время суток организм лучше сжигает те или иные вещества. Циркадный ритм организма запрограммирован так, что углеводы хорошо усваиваются в первой половине дня, а жиры сжигаются во время сна. Поэтому если сытно перекусывать перед сном, жиры не успеют разложиться и это задержит их сжигание.

Ученые провели беспрецедентный эксперимент. В течение двух сессий, по 56 часов каждая, несколько добровольцев, людей среднего и старшего возраста, не выходили из так называемой метаболической комнаты, расположенной в здании университета. В период проведения исследования ученые непрерывно оценивали у участников расход энергии, скорость метаболизма, коэффициенты дыхательного обмена, окисления углеводов и липидов.

В течение обоих сеансов у участников был абсолютно одинаковый режим дня, сна и физической нагрузки. Питание также было одинаковым по количеству, набору продуктов и калорийности. Различие состояло только в режиме питания. В течение первой сессии участники получали завтрак — с 8:00 до 9:00, обед — с 12:30 до 13:30 и ужин — с 17:45 до 18:15; а во второй: вместо завтрака — только чашку чая или кофе без сахара, потом — обед и ужин в то же самое время, а перед сном, с 22:00 до 23:00 — поздний перекус, аналогичный по калорийности пропущенному завтраку.

Результаты показали, что во втором варианте еда из вечернего перекуса расщеплялась намного хуже, чем та же еда, съеденная во время завтрака, а жиры, потребляемые перед сном, откладывались, а не сжигались.
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При переходе ко сну сразу после позднего ужина организм начинал метаболизировать в первую очередь углеводы, а жиры оставлял «на потом».

Более того, ученые заметили, что во втором варианте, когда люди не завтракали, в течение дня у них наблюдалась повышенная тяга к сладкому и более высокий уровень сахара в крови.

Авторы делают вывод о том, что тем, кто хочет похудеть, не стоит ограничивать себя в еде во время завтрака. Более того, привычка убегать на работу натощак — очень вредная, так как при таком режиме, по наблюдению ученых, человек суммарно за день потребляет больше пищи.

Чем длиннее будет интервал между ужином и завтраком, тем лучше, считают исследователи. Такой режим питания поможет похудеть и предотвратит развитие метаболических расстройств. Особенно это важно для пожилых людей, у которых многие процессы обмена веществ и так нарушены в силу возраста.

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Питание и гены
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