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18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Автомобилю Бонда посвятили золотую монету весом 7 кг

Она выпущена в единственном экземпляре.

6
фотографий
6
фотографий

В Великобритании выпустили золотую монету номиналом 7 тысяч фунтов стерлингов, посвященную агенту 007 Джеймсу Бонду.

На реверсе монеты изображение легендарного автомобиля Бонда — Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT216A. На аверсе — портрет Елизаветы II.

Это самая большая монета, которую когда-либо выпускал Королевский монетный двор. Ее вес составляет 7 килограммов чистейшего золота пробы 999,9.

Монету диаметром 18,5 сантиметров создали с помощью современной лазерной резки. Уникальный образец выпущен в единственном экземпляре.

Анна Лысенко

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