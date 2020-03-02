18:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Автомобилю Бонда посвятили золотую монету весом 7 кг
Она выпущена в единственном экземпляре.
В Великобритании выпустили золотую монету номиналом 7 тысяч фунтов стерлингов, посвященную агенту 007 Джеймсу Бонду.
На реверсе монеты изображение легендарного автомобиля Бонда — Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT216A. На аверсе — портрет Елизаветы II.
Монету диаметром 18,5 сантиметров создали с помощью современной лазерной резки. Уникальный образец выпущен в единственном экземпляре.
Анна Лысенко