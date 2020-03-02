18:59 (мск), источник: Индикатор
Астрономы смоделировали сверхновую Бетельгейзе
Исследователи из Калифорнийского университета в
В последнее время Бетельгейзе находится в центре пристального внимания ученых и средств массовой информации. Красный сверхгигант приближается к концу своей жизни, и, так как его масса превышает солнечную более чем в 10 раз, его ожидает смерть в виде сверхновой, вспышка от которой будет видна на Земле даже при дневном свете. На близость этого события также указывает падение яркости звезды до самого низкого за последний век значения.
Но исследователям до сих пор не доводилось наблюдать превращение пульсирующего красного гиганта в сверхновую. Бетельгейзе может стать первой звездой подобного рода. В новой работе астрофизики смогли построить модель изменения яркости такого объекта при его превращении. В отличие от предыдущих подобных работ, новое исследование рассматривает также зависящие от времени эффекты, вызванные пульсацией звезды.
Характеристики сверхновой изменяются в зависимости от массы звезды, полной энергии взрыва и, что важно, ее радиуса. Это означает, что пульсация Бетельгейзе делает предсказание того, как она взорвется, довольно сложным. Исследователи обнаружили, что если вся звезда пульсирует в унисон, сверхновая будет вести себя так, как если бы Бетельгейзе была статической звездой с заданным радиусом.
Однако различные слои звезды могут колебаться