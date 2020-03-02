Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Перепись населения — 2020 пройдет с применением цифровых технологий Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием интернета
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
21:48 (мск), источник: Ведомости

На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

Коллектив из Санкт-Петербурга Little Big известен по вирусному хиту «Skibidi». Их песни — сатира на стереотипы о России.

Источник: AP 2020

«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил о том, что Россию на конкурсе песни «Евровидение 2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик рейв-группа группа Little Big.

Читайте также
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big (видео)

Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в Санкт-Петербурге. Она стала резко популярна после того, как выступила на разогреве на концерте Die Antwoord. Группа описывает свой стиль как сатирическую арт-коллобарацию, писал журнал «Собака», и обыгрывает в клипах и песнях стереотипы о русских.

В интервью «Афише» в 2016 г. Прусикин рассказывал, что целевая аудитория группы — иностранцы: «У меня есть сверхидея, я хочу, чтобы русская группа стала мировой». В Европе сатиру в песнях Little Big хорошо понимают, говорил он, а многие русские почему-то уверены, что группа порочит страну.

Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых — «Skibidi» — стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. От России в конкурсе принимал участие Сергей Лазарев. Он занял третье место. До этого он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
В России массово распространяются фейки об эпидемии коронавируса
Путин предложил поправки в Конституцию о семье и Боге
В Москве госпитализировали 24 человека из-за коронавируса
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
Жуки, ящерицы и лягушки попали на лучшие снимки 2020 года
Ученые назвали оптимальную схему питания
Обнаружен внеземной белок
Здоровье
Трагедия в бане: как сухой лед стал причиной трех смертей Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Назло пойду и против проголосую. 294
Туризм - неужели это так важно? 235
Стиль вождения 136
Выбор резины. Итог. 134
Кино
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу Певец поспорил с одним из членов жюри проекта «Ну-ка, все вместе!»
Новости партнеров
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Водитель убил высокопоставленного военного в Москве
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Популярные темы на «Детях»
кто со мной? Марафон "похудей к лету" по новым правилам 343
Работа и беременность 205
Страсти мордасти)) 188
Как риэлтеры продают квартиры? Или как повлиять на спрос? 183
Леди
Мобильники как у Бузовой и других звезд: ищем аналоги на Aliexpress Киркоров думал, что у него последняя модель «Iphone», но поклонники решили, что певца обманули
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь