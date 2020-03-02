21:48 (мск), источник: Ведомости
На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
Коллектив из
«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил о том, что Россию на конкурсе песни «Евровидение 2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик
Группа была основана Ильей Прусикиным в 2013 г. в
В интервью «Афише» в 2016 г. Прусикин рассказывал, что целевая аудитория группы — иностранцы: «У меня есть сверхидея, я хочу, чтобы русская группа стала мировой». В Европе сатиру в песнях Little Big хорошо понимают, говорил он, а многие русские
Little Big известна своими вирусными хитами, один из которых — «Skibidi» — стал мировой сенсацией, набрав 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей.
Победу на «Евровидении-2019» одержал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Согласно правилам «Евровидения», в следующем году конкурс пройдет в этой стране. От России в конкурсе принимал участие Сергей Лазарев. Он занял третье место. До этого он представлял Россию на конкурсе в 2016 г. Тогда певец также занял третье место, победив при этом в зрительском голосовании.