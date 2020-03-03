Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Масленицу в России сожгли гигантский мост (фото, видео)Впечатляющий перформанс
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
02:12 (мск), источник: РИА Новости

Выяснилось, почему в аэропорту при отправке теряется багаж

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудник авиакомпании раскрыл причину, по которой сотни сумок авиапассажиров пропадают каждый день, сообщает Express.

Источник: РИА Новости

Согласно последнему докладу швейцарской информационной организации, только в 2018 году было потеряно или задержано 24,8 миллиона чемоданов.

Это происходит из-за ошибок обработчика багажа, неправильной маркировки. Но один анонимный сотрудник компанию, которая доставляет потерянный багаж, раскрыл простую причину, по которой, как он считает, «сотни сумок пропадают» каждый год.

Он рассказал, что всякий раз, когда есть задержка или отмена рейса, компания получает сотни чемоданов, которые нужно доставить.

Чаще всего теряются громоздкие и тяжелые вещи, которые сложно разместить в «стиле тетриса».
Читайте также
В Сети поделились фото самого необычного «конфиската» в аэропортах

Велика вероятность, что в таком случае сотрудник аэропорта отставит багаж сторону и он может не улететь вместе с владельцем.

Другие причины — это ошибки службы безопасности, проблемы при погрузке; ограничения в работе аэропорта; слишком большой вес.

Тем не менее, есть некоторые способы, с помощью которых путешественники могут помочь персоналу аэропорта отправить багаж в правильном направлении. Так на чемодан можно наклеить бирку с пунктом назначения, с информацией из багажной квитанции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
В Греции по запросу России задержали бывшего командира 'Айдара'
На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
В Москве госпитализировали 24 человека из-за коронавируса
Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе
Аналитики рассказали о курсе рубля весной
Ученые назвали оптимальную схему питания
Обнаружен внеземной белок
Бэнкси сделал "реверанс" Грете Тунберг
Здоровье
Трагедия в бане: как сухой лед стал причиной трех смертей Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
В России начались продажи Kia Seltos Самую доступную версию кроссовера можно купить за 1 099 900 рублей
Кино
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу Певец поспорил с одним из членов жюри проекта «Ну-ка, все вместе!»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
кто со мной? Марафон "похудей к лету" по новым правилам 363
Работа и беременность 215
Страсти мордасти)) 203
Как риэлтеры продают квартиры? Или как повлиять на спрос? 192
Леди
Мобильники как у Бузовой и других звезд: ищем аналоги на Aliexpress Киркоров думал, что у него последняя модель «Iphone», но поклонники решили, что певца обманули
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Новая Конституция: от кого зависит, какой она будет
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Боится водки: вирусолог рассказал о коронавирусе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь