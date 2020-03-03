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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Кот Виктор полетит на выставку «Кэтсбург» в Москву в салоне самолета

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар — РИА Новости. Знаменитый кот Виктор, приглашенный в качестве почетного гостя на крупнейшую в России международную выставку кошек «Кэтсбург», полетит в Москву в салоне самолёта, сообщил РИА Новости хозяин кота Михаил Галин.

Источник: Официальная страница Михаила Галина в Facebook

«Кот Виктор получил приглашение принять участие в юбилейной выставке кошек “Кэтсбург”, которая состоится 7—8 марта в Москве. Кот полетит в салоне самолёта одной из дружественных авиакомпаний», — рассказал РИА Новости Михаил Галин.

Он добавил, что у Виктора на выставке будет свой маленький стенд.

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«Все желающие смогут прийти и познакомиться лично», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что кот готовится к выставке, но салонов не посещает — «красоту наводит» хозяин.

Галин рассказал, что на выставке ожидается около 1000 котов и кошек, а Виктору планируют вручить премию «Кот года».

Не останутся без внимания и важные вопросы перевозки животных.

«Там же на выставке пройдёт пресс-конференция, посвящённая необходимости изменений правил авиаперевозки», — сообщил Галин. И добавил, что после Москвы кот Виктор отправится в Казань.

В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из «Шереметьево» во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж. Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил «Аэрофлот» вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

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