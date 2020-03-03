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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Лоза отказался болеть за Little Big на «Евровидении»

Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказывается болеть за группу Little Big на музыкальном конкурсе «Евровидение». Его слова во вторник, 3 марта, передает РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"
Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть?
Юрий Лоза
Певец

Лоза добавил, что ему не нравится название выбранного представителем России на «Евровидении-2020» коллектива: «Наша группа не может так называться. Little Big не может называться русской группой. Они будут петь по-английски? Группа с английским названием будет петь по-английски. Почему же она русская? Что в ней русского? Почему они Little Big, а не Сергей, Илья, Софья?».

О решении отправить Little Big на «Евровидение» 2 марта объявил Первый канал, который в этом году будет вести трансляцию конкурса в России. Фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал, что композиция будет «веселой, с бразильским оттенком».

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Группа Little Big образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участниками группы, помимо Прусикина, являются Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 2 марта 2020 года он набрал более 350 миллионов просмотров.

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