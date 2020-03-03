12:12 (мск), источник: Lenta.Ru
Лоза отказался болеть за Little Big на «Евровидении»
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказывается болеть за группу Little Big на музыкальном конкурсе «Евровидение». Его слова во вторник, 3 марта, передает РЕН ТВ.
Они работают на чужую культуру. Они льют воду на британскую мельницу. Почему я должен за них болеть?
Лоза добавил, что ему не нравится название выбранного представителем России на «Евровидении-2020» коллектива: «Наша группа не может так называться. Little Big не может называться русской группой. Они будут петь
О решении отправить Little Big на «Евровидение» 2 марта объявил Первый канал, который в этом году будет вести трансляцию конкурса в России. Фронтмен Little Big Илья Прусикин пообещал, что композиция будет «веселой, с бразильским оттенком».
Группа Little Big образована в 2013 году в