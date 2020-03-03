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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Минкульт отложил «Прощание со Сталиным»

Выход документального фильма Сергея Лозницы «Прощание со Сталиным», который был запланирован на 5 марта, отложен из-за того, что министерство культуры не выдало картине прокатное удостоверение. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Источник в ведомстве сообщил радиостанции, что задержка с согласованием релиза вызвана техническими причинами, но добавил, что судьба «Прощания со Сталиным» в российском прокате должна была решиться на совещании в Минкульте 2 марта.

В компании «Престиж Кино», собиравшейся прокатывать картину Лозницы в России, подчеркнули, что к ленте не может быть идеологических претензий: она полностью состоит из документальных кадров похорон Иосифа Сталина и церемоний прощания с ним в разных советских городах, которые были сняты советскими операторами в 1953 году для не вышедшего на экраны фильма «Великое прощание».

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители «Престиж Кино», впрочем, добавили, что задержка может быть связана с личностью режиссера Сергея Лозницы, известного своей критикой российской и советской власти.

В январе 2018-го Минкульт отозвал прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». В ленте обнаружили признаки экстремизма. Позднее показы картины в кинотеатре «Пионер» были сорваны полицией.

Сергей Лозница снял такие игровые и документальные фильмы, как «Донбасс», «Кроткая», «Майдан», «Процесс», «Счастье мое». Он живет в Германии. Под названием «Государственные похороны» «Прощание со Сталиным» было показано на Венецианском фестивале в сентябре 2019-го.

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