15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец снимает диких животных на бревенчатом мосту (видео)
Довольно плотный лесной трафик.
Роберт Буш из Пенсильвании пару лет назад ради интереса решил установить скрытую камеру в лесу рядом со своим домом. Место он выбрал необычное — природный мост через реку, который появился там в результате падения большого дерева.
Оказалось, что мост пользуется большой популярностью среди животных и птиц. Как выяснил Роберт, за сутки реку по нему переходят медведи, еноты, белки, рыси, бобры и многие другие обитатели леса, пишет Bored Panda.
Буш решил поделиться своим открытием и завел аккаунты на Facebook и YouTube под названием Bob’s Pennsylvania Wildlife Camera («Природная камера Пенсильвании от Боба»). Там мужчина несколько раз в месяц публикует новые ролики, снятые скрытой камерой.
В описании блога Буш отметил, что он обожает дикую природу и хочет, чтобы и другие люди смогли полюбоваться ей, просматривая его забавные видео.
Екатерина Гура