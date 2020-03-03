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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец снимает диких животных на бревенчатом мосту (видео)

Довольно плотный лесной трафик.

Роберт Буш из Пенсильвании пару лет назад ради интереса решил установить скрытую камеру в лесу рядом со своим домом. Место он выбрал необычное — природный мост через реку, который появился там в результате падения большого дерева.

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Оказалось, что мост пользуется большой популярностью среди животных и птиц. Как выяснил Роберт, за сутки реку по нему переходят медведи, еноты, белки, рыси, бобры и многие другие обитатели леса, пишет Bored Panda.

Буш решил поделиться своим открытием и завел аккаунты на Facebook и YouTube под названием Bob’s Pennsylvania Wildlife Camera («Природная камера Пенсильвании от Боба»). Там мужчина несколько раз в месяц публикует новые ролики, снятые скрытой камерой.

В описании блога Буш отметил, что он обожает дикую природу и хочет, чтобы и другие люди смогли полюбоваться ей, просматривая его забавные видео.

Екатерина Гура

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