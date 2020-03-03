Восьмилетняя девочка из Британии случайно нашла редкий артефакт на пляже

Восьмилетняя школьница Ава Брэй из британского Блэкфилда была с дедушкой на пляже Дорсет в Саутборне, когда неожиданно нашла ценный предмет. Дедушка Авы по имени Тони является членом Национального сообщества кладоискателей, и в тот день он как раз захватил с собой металлодетектор.
Ава попросила дедушку дать ей металлоискатель и буквально через минуту сделала неожиданное открытие. Прибор издал соответствующий сигнал, и на глубине 15−20 сантиметров под песком девочка обнаружила старинный бронзовый топор, пишет Mirror.
Дедушка сразу понял, что внучка нашла что-то невероятное, но всю ценность находки он узнал только после поиска информации в интернете.
Оказалось, что Ава нашла топор, которому около 3 тысяч лет. Теперь они планируют отдать его на экспертизу, но юная британка надеется, что специалисты позволят ей оставить ценный артефакт у себя.