Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Конец света» из недр Земли Супервулкан в США готов взорваться?
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Восьмилетняя девочка из Британии случайно нашла редкий артефакт на пляже

Ей помог в этом дедушкин металлоискатель.

Восьмилетняя школьница Ава Брэй из британского Блэкфилда была с дедушкой на пляже Дорсет в Саутборне, когда неожиданно нашла ценный предмет. Дедушка Авы по имени Тони является членом Национального сообщества кладоискателей, и в тот день он как раз захватил с собой металлодетектор.

Ава попросила дедушку дать ей металлоискатель и буквально через минуту сделала неожиданное открытие. Прибор издал соответствующий сигнал, и на глубине 15−20 сантиметров под песком девочка обнаружила старинный бронзовый топор, пишет Mirror.

Дедушка сразу понял, что внучка нашла что-то невероятное, но всю ценность находки он узнал только после поиска информации в интернете.

Оказалось, что Ава нашла топор, которому около 3 тысяч лет. Теперь они планируют отдать его на экспертизу, но юная британка надеется, что специалисты позволят ей оставить ценный артефакт у себя.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Трамп поддержал встречу «ядерной пятерки» по инициативе Путина
Россиянам пообещали «настоящее лето» вместо весны
МОК согласился с тем, что подписи Родченкова были поддельными
Банки могут перестать принимать оплату ЖКХ из-за отмены комиссий
Как выглядит больница для пациентов с подозрением на коронавирус
Дрон снял завораживающее видео, пролетев сквозь стаю аистов
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Туризм - неужели это так важно? 237
Нужно ли отдавать "всё" народу? 151
Стиль вождения 136
Выбор резины. Итог. 135
Кино
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение» Звезды прокомментировали выбор «Первого канала»
Новости партнеров
Скончался известный в 90-х актер
Певица Максим в тяжелом состоянии
Павел Прилучный теперь точно разводится
Дочери Орнеллы Мути: какие они и как выглядят
Дети
Не чай и не конфеты: идеи необычных подарков на 8 Марта Для тех, кому надоело из года в год покупать одно и то же
Леди
Молодая возлюбленная Петрова в дерзком образе снялась для глянца Стася Милославская показала подписчикам кадр из черно-белой фотосессии.
Новости партнеров
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Водитель убил высокопоставленного военного в Москве
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Почему лососевая икра никому не нужна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь