21:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник «надел» медицинскую маску на самое высокое здание Ирана
Свою работу он посвятил согражданам, которые коллективно противостоят коронавирусу.
В начале марта иранский художник Хамид Эбрахимниа опубликовал в Instagram свою новую работу. С помощью моделирования и анимации художник «надел» на башню Бордже Милад в Тегеране гигантскую медицинскую маску. Кстати, это самое высокое здание Ирана высотой 435 метров.
По словам художника, этот фантастический ролик символизирует волю к борьбе с коронавирусом его родного города.
Отметим, что на начало марта Иран занимает четвертое место в мире по заражению коронавирусом. Он уступает только Китаю, Южной Корее и Италии. По официальной статистике на 3 марта, общее число инфицированных в стране составило 1501 человек, из которых 66 случаев — с летальным исходом.
Екатерина Гура