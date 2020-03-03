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21:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник «надел» медицинскую маску на самое высокое здание Ирана

Свою работу он посвятил согражданам, которые коллективно противостоят коронавирусу.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 03.03
90 309Инфицировано
3 085Скончалось
45 602Выздоровело

В начале марта иранский художник Хамид Эбрахимниа опубликовал в Instagram свою новую работу. С помощью моделирования и анимации художник «надел» на башню Бордже Милад в Тегеране гигантскую медицинскую маску. Кстати, это самое высокое здание Ирана высотой 435 метров.

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По словам художника, этот фантастический ролик символизирует волю к борьбе с коронавирусом его родного города.

Отметим, что на начало марта Иран занимает четвертое место в мире по заражению коронавирусом. Он уступает только Китаю, Южной Корее и Италии. По официальной статистике на 3 марта, общее число инфицированных в стране составило 1501 человек, из которых 66 случаев — с летальным исходом.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
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