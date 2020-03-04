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07:19 (мск), источник: РИА Новости

Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов прекращает свою работу в музыкальном коллективе. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Источник: РИА "Новости"

Вечером в понедельник стало известно о решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме. Солист Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.

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«Закончил работать в компании Little Big», — заявил Орехов.

После этой публикации некоторые пользователи соцсети предположили, что он якобы принял такое решение из-за новости об участии группы в Евровидении. Однако сам Орехов развеял эти слухи.

«Я ушел из Little Big не из-за Евровидения», — заключил он.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах благодаря победе их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Он повторил свой результат 2016 года.

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