07:19 (мск), источник: РИА Новости
Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Вечером в понедельник стало известно о решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме. Солист Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
«Закончил работать в компании Little Big», — заявил Орехов.
После этой публикации некоторые пользователи соцсети предположили, что он якобы принял такое решение
«Я ушел из Little Big не
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах благодаря победе их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Он повторил свой результат 2016 года.