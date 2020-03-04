01:40 (мск), источник: Индикатор
В предметные рейтинги QS вошли более 20 российских вузов
Агентство Quacquarelli Symonds обнародовало отраслевые и предметные рейтинги лучших университетов мира. В них вошли более 20 российских вузов.
В отраслевых рейтингах Россию представили 22 учебных заведения, 13 из которых — участники Проекта «5−100». МГУ вошел в топ-50 в двух рейтингах — «Естественные науки» (21 место) и «Искусство и гуманитарные науки» (47 место). НИУ ВШЭ заняла 59 строчку в области «Социальные науки и менеджмент», а НГУ и МФТИ получили соответственно 64 и 67 позиции в «Естественных науках».
В диапазоне с 101 по 200 место себя также показала НИУ ВШЭ в треке «Искусство и гуманитарные науки», СПбПУ и НГУ в «Инженерных науках и технологиях», а также НИЯУ МИФИ в области «Естественные науки». В топ-300 впервые вошел УрФУ, показав рост более чем на 100 позиций в отраслевом рейтинге «Искусство и гуманитарные науки». Также Уральский федеральный университет повысил рейтинговый диапазон и в области «Социальные науки и менеджмент».
В диапазоне 201−300 оказались также ТГУ по «Искусству и гуманитарным наукам», МФТИ, Университет ИТМО, НИТУ «МИСиС», ТПУ и НИЯУ МИФИ в треке «Инженерные науки и технологии» и ТГУ вместе с Университетом ИТМО в отрасли «Естественные науки».
Он вошел в в топ-50 лучших вузов мира в предметных областях «Лингвистика» (24 место), «Физика и астрономия» (33 место), «Современные языки» (34 место), «Математика» (43 место), «Управление гостиничным бизнесом» (45 место).
В топ-100 предметных рейтингов вошли пять университетов Проекта 5−100. Лучший результат продемонстрировал НИТУ «МИСиС», который занял 46 позицию в области «Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых». Впервые в этом году в топ-50 попал НИУ ВШЭ — он занял 48 строчку в «Политике и международных отношениях». Впервые в этом году «Вышка» также попала в топ по направлениям «История» и «Социальная политика».
Всего в предметных рейтингах оказались 15 университетов Проекта 5−100. Так, например, НИУ ВШЭ входит в 19 рейтингов, НГУ — в 13, а УрФУ — в 12. Наиболее широко российские вузы оказались представлены представлены в рейтинге «Физика и астрономия» — там можно увидеть целых 13 российских университетов.