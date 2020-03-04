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08:27 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Птенцы редких пингвинов Гумбольдта появились на свет в Московском зоопарке

Увидеть взрослых и маленьких пингвинов Гумбольдта можно в павильоне «Дом птиц» на старой территории зоопарка.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке появились на свет пятеро птенцов пингвинов Гумбольдта. Этот вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Теперь в столичном зоосаде живет самая многочисленная в России группа пингвинов Гумбольдта, состоящая из девяти размножающихся пар и более чем десятка птиц разного возраста — от птенцов до совсем взрослых пингвинов. Вместе с недавно вылупившимися малышами семейство насчитывает 35 особей.

«Пингвины Гумбольдта представлены в коллекции нашего зоопарка с 1997 года, а с начала 2000-х орнитологам удается регулярно получать потомство от этих редких пернатых. Пока появившиеся на свет птенцы почти все время проводят в норах, созданных из разновеликих камней в вольере. Родители по очереди приносят им рыбу. Иногда малыши выходят на поверхность и изучают окружающий их мир. Они ловко маскируются под камни благодаря серому пуху, которым пока еще покрыто их тело.

Совсем скоро детский пух сменится более плотным оперением, которое позволит им погружаться в воду. Примерно через две недели пингвинята начнут учиться плавать в бассейне вместе со взрослыми сородичами.
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Понаблюдать за подрастающими птенцами посетители могут в павильоне «Дом птиц» на старой территории зоосада", — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Когда малыши станут чаще выходить из своих нор и осваиваться в вольере, орнитологи начнут приучать их брать пищу самостоятельно, а не из клювов заботливых родителей. К ухаживающим киперам птенцы уже привыкли: специалисты регулярно осматривают их и взвешивают. Подросшие птицы отправятся в ведущие отечественные и зарубежные зоопарки. Рожденные в Московском зоопарке пингвины Гумбольдта уже пополнили коллекции зоосадов Ижевска, Новосибирска, Воронежа и острова Тенерифе.

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Пингвин Гумбольдта получил свое название в честь знаменитого немецкого ученого — физика, метеоролога, путешественника и зоолога Фридриха Вильгельма фон Гумбольдта. В природе птицы этого вида гнездятся на западном побережье Латинской Америки от Перу до Чили. Здесь, на каменистых берегах Тихого океана, они выводят потомство и образуют огромные колонии, насчитывающие сотни, а порой и тысячи особей. Как и другие пингвинообразные, они не могут летать. По данным орнитологов, природная популяция пингвинов Гумбольдта насчитывает не более 32 тысяч особей.

У представителей этого вида черно-серое оперение на спине и белое — на груди. На черной голове можно увидеть необычный узор — белые полосы, идущие от глаз к шее. Отличительной особенностью пингвинов Гумбольдта считается черная полоса поперек белой груди. Весят эти пернатые в среднем от четырех до пяти килограммов. В их рацион входит рыба сарган, сельдь, сардина, крупные анчоусы и кальмары.

Взрослые птицы из года в год гнездятся в одном месте и с одним партнером. Каждая пара помнит расположение своего гнезда, знает соседей и отличает своих птенцов по голосу. Пингвины Гумбольдта часто устраивают совместную охоту на большие стаи рыб.

Чтобы сохранить редкий вид от исчезновения, была создана европейская популяционная программа, а также племенные книги Европейской и Американской ассоциаций зоопарков и аквариумов. Московский зоопарк уже более 20 лет принимает активное участие в работе по созданию стабильной и генетически разнообразной резервной популяции пингвинов Гумбольдта.

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В прошлом году в Московском зоопарке родилось более тысячи детенышей. Среди них кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие животные. Потомство появилось также у суматранских орангутанов, голубых баранов, мексиканских ядозубов, морских котиков и львинохвостых макак.

А в этом году в зоосаде родились редкие кудрявые пеликаны. Потомством обзавелись две пары птиц, у каждой вылупилось по одному птенцу. Посмотреть на них можно в павильоне «Птицы и бабочки». Весной птенцы вместе с родителями переедут в открытый вольер «Болото», где научатся плавать и ловить рыбу. Пополнение произошло и в семье кустарниковых собак. Трое детенышей появились у самки Фреи и самца Вицли. Сейчас детеныши достаточно окрепли, чтобы выходить в наружный вольер и знакомиться с окружающим миром. Кроме того, родились щенки гривистого волка, одного из самых редких представителей семейства псовых. В природе их можно встретить на территории травянистых и кустарниковых саванн Латинской Америки. Волчата игривы, активны и любознательны, они уже начали выходить в открытую часть вольера и греться на солнце в ясную погоду. Увидеть их можно на старой территории зоопарка рядом с вольером овцебыков.

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