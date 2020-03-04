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15:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Арбидол, хвойник и корень лакрицы. Чем лечат китайский коронавирус?

Вспышка коронавируса Covid-19 унесла уже свыше 3000 жизней в 11 странах. Помимо Китая, летальные случаи были зарегистрированы в Австралии, Иране, Испании, Италии, США, Таиланде, Тайване, Франции, Южной Корее, Японии и на Филиппинах — в общей сложности 165 смертей.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 04.03
92 844Инфицировано
3 160Скончалось
48 229Выздоровело
Источник: AFP 2020

Однако в то же время почти 50 тысяч человек, у которых была официально подтверждена коронавирусная инфекция, удалось вылечить.

Вот уже 14 дней подряд число выздоровевших пациентов превышает количество новых зарегистрированных случаев болезни.

При этом, несмотря на усилия ученых по всему миру, вакцины от вируса по-прежнему нет — и не предвидится еще по меньшей мере несколько месяцев.

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Испытания на мышах и морских свинках ведут сразу несколько компаний в США и других странах, но на людях вакцину начнут испытывать не раньше апреля, а подтвердить эффективность и пройти все бюрократические формальности удастся только к концу года.

Так чем же так успешно лечат больных?

Общая стратегия: арбидол

С начала эпидемии коронавируса для лечения инфекции было перепробовано множество медикаментов — в основном симптоматических, то есть направленных не против самой болезни, а против ее типичных проявлений.

Тут нужно отметить, что никаких специфических симптомов у Covid-19 нет — в этом смысле болезнь не слишком отличается от любой другой респираторно-вирусной инфекции вроде простуды или гриппа и точно так же может перерасти в воспаление легких.

Почти у всех больных поднимается температура, развивается общая слабость, у 60% пациентов начинается сухой кашель.

Примерно каждый третий жалуется на мышечные боли и затрудненное дыхание, хотя эти симптомы проявляются примерно на пятый день после начала болезни.

Головные боли и боли в горле наблюдались лишь у нескольких пациентов.

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В середине февраля медицинский журнал Lancet опубликовал письмо китайских врачей, разработавших собственный алгоритм лечения больных, жалующихся на кашель, озноб или боль в горле. После общего анализа крови и компьютерной томографии грудной клетки пациентов проверяют на вирусную пневмонию и сам коронавирус.

Если результат отрицательный, больному выписывают стандартные антибиотики — азитромицин или амоксициллин. Если положительный — пациента изолируют и начинают лечить респираторными фторхинолонами и арбидолом.

Источник: AFP 2020

В тяжелых случаях, если насыщенность крови кислородом падает ниже 93%, к терапии добавляют немоноксацин и синтетический антибиотик линезолид, который обычно используются для лечения резистентных инфекций.

Экспериментальная терапия

Как было сказано выше, все эти препараты направлены лишь на устранение общих симптомов заболевания. Специфической терапии Covid-19 до сих пор нет, однако ее разработка идет полным ходом.

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В середине февраля китайские медики обнаружили, что эффективно бороться с коронавирусом помогает хлорохин — препарат, который широко применяется для профилактики и лечения малярии. Теперь его хотят внести и в официальные рекомендации по лечению больных Covid-19.

Еще несколько препаратов проходят сейчас клинические испытания. Один из них — умифеновир (тот самый арбидол): медики пытаются понять, насколько он эффективен в борьбе именно с коронавирусной инфекцией.

Два других потенциальных лекарства — лопинавир, который обычно применяют для лечения больных ВИЧ, и ремдезивир, изначально разработанный для лечения лихорадки Эбола и вируса Марбурга.

Последнее средство, которое китайские врачи применяют в попытке спасти почти безнадежных пациентов — инъекции плазмы крови от уже выздоровевших больных.

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Точно таким же образом пытались лечить в 2003 году тяжелые случаи атипичной пневмонии SARS, и довольно успешно. В связи с чем в 2014 году ВОЗ рекомендовала использовать подобные инъекции для лечения лихорадки Эбола, а еще год спустя — ближневосточного вируса MERS.

Традиционная медицина

Более 85% всех подтвержденных случаев коронавируса были зафиксированы в Китае. Так что наряду с привычными лекарствами почти всем госпитализированным пациентам назначились препараты традиционной китайской медицины (ТКМ).

В общей сложности, по данным китайского министерства науки и технологий, лечение ТКМ прошли более 60 тысяч человек, у которых была подтверждена инфекция Covid-19.

Как сообщают местные СМИ, пациенты, параллельно проходящие оба вида лечения, выздоравливают лучше тех, кто принимает только «обычные» медикаменты. В городе Ханчжоу, например, таким образом удалось вылечить 88-летнюю пациентку, попавшую в больницу в критическом состоянии.

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Формула лечения ТКМ была разработана в Восьмой народной больнице в Гуанчжоу, признана министерством науки и технологий провинции Гуандун и официально одобрена региональными властями.

Ю Цзяньхуа, заведующий отделением ТКМ инфекционной больницы в Ханчжоу, рассказал китайскому телеканалу CCTV, что его пациенты принимают два традиционных препарата: один помогает избавиться от мокроты в легких, другой борется с воспалением.

Особенно эффективно лечить больных Covid-19 при помощи микстуры Цинфей пайду (Qingfei Paidu) — наряду с основной терапией, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главврача одной из пекинских больниц Ван Ронбин.

Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит хвойник китайский и корень лакрицы.

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