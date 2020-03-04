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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Греф назвал профессии будущего

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Все без исключения люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности из-за развития искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий, считает глава Сбербанка Герман Греф. В его презентации отмечено, что в будущем будут востребованы профессии с применением технологий, в том числе инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, биотехнолог.

Источник: РИА Новости

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен каждый человек, чем бы он ни занимался», — заявил Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект».

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«Простые специальности с помощью искусственного интеллекта скоро будут исключены из списка профессий», — подчеркнул он.

В презентации главы Сбербанка среди профессий будущего указаны такие специальности, как инженер-биомедик, нейроинформатик, инженер виртуальной реальности, инженер-робототехник, биотехнолог, наноинженер, проектировщик нейроинтерфейсов, специалист по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщик медицинских роботов.

Греф напомнил, что в России в какой-то момент бизнес на основе знаний, интеллекта, технологий и науки стал «не очень модным».

«Все двинулись изучать экономику, право, и инженерные специальности немного подутратили свою актуальность, что, на самом деле, печально. Но сейчас маятник начал возвращаться, все мы вкладываем очень много сил в то, чтобы технологии, наука, культура заняли место в человеческой жизни, которое им подобает занимать», — отметил он.

Глава Сбербанка добавил, что без культуры, науки, знаний человеческая жизнь, работа компаний и государства не может быть полноценной и самодостаточной.

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