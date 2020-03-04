14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Три москвича победили в конкурсе ночных фотографий на iPhone
Жюри отметило атмосферность их работ.
Сразу три россиянина победили в конкурсе «Снято на iPhone в Ночном режиме», сообщает официальный сайт состязания.
Константин Чалабов из Москвы сфотографировал автомобиль посреди заснеженного пейзажа.
«Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы. Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?» — говорит Фил Шиллер, старший
Еще один москвич Андрей Мануилов показал внутренний дворик с развешенным постиранным бельем.
«Мне нравится этот снимок: его можно было сделать только в Ночном режиме. У него великолепная композиция, в нём мастерски используется симметрия, и он без
Рустам Шагиморданов из Москвы показал зимнюю деревню на берегу моря.
«Мне нравится, как фотограф передал теплоту светящихся окон посреди холодного пейзажа. Многослойность фона придаёт этому снимку глубину: смотря на него, я одновременно чувствую холод и тепло. Великолепный кадр зимнего пейзажа», — прокомментировала снимок фотограф Малин Фезехай.
Всего жюри выбрало 6 лучших снимков среди тысяч присланных на конкурс фотографий. Трое других победителей — фотографы из Испании, Индии и Китая.
Анна Лысенко