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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три москвича победили в конкурсе ночных фотографий на iPhone

Жюри отметило атмосферность их работ.

6
фотографий
6
фотографий
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Сразу три россиянина победили в конкурсе «Снято на iPhone в Ночном режиме», сообщает официальный сайт состязания.

Константин Чалабов из Москвы сфотографировал автомобиль посреди заснеженного пейзажа.

«Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы. Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?» — говорит Фил Шиллер, старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple.

Еще один москвич Андрей Мануилов показал внутренний дворик с развешенным постиранным бельем.

«Мне нравится этот снимок: его можно было сделать только в Ночном режиме. У него великолепная композиция, в нём мастерски используется симметрия, и он без каких-либо клише рассказывает о жизни простых людей в густонаселённом городе», — прокомментировала член жюри Сара Ли.

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Рустам Шагиморданов из Москвы показал зимнюю деревню на берегу моря.

«Мне нравится, как фотограф передал теплоту светящихся окон посреди холодного пейзажа. Многослойность фона придаёт этому снимку глубину: смотря на него, я одновременно чувствую холод и тепло. Великолепный кадр зимнего пейзажа», — прокомментировала снимок фотограф Малин Фезехай.

Всего жюри выбрало 6 лучших снимков среди тысяч присланных на конкурс фотографий. Трое других победителей — фотографы из Испании, Индии и Китая.

Анна Лысенко

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