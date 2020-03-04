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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка случайно обнаружила, что два года поливала искусственный цветок

Правда открылась, когда она решила пересадить растение.

Каэли Уилкс из Калифорнии стала знаменитой в соцсетях благодаря забавной ошибке. Домохозяйка и мама двоих детей рассказала свою историю на Facebook, и она быстро стала вирусной.

Каэли написала, что два года ухаживала за красивым суккулентом, который ей достался от предыдущих владельцев дома. Девушка поливала его раз в неделю, протирала листья и очень гордилась тем, как выглядит растение.

В этом году американка решила, что настало время пересадить цветок в новый красивый горшок, но как только она приступила к этой операции, то обнаружила страшную правду. Оказалось, что все два года Каэли ухаживала за искусственным растением. Девушка была настолько поражена открытием, что несколько раз все перепроверила. Цветок и правда был пластиковым, пишет Daily Mail.

Уилкс отметила, что за два года не заметила ничего подозрительного и была уверена в том, что растение настоящее.

Хотя свою историю она рассказала в конце февраля, вирусной она стала только в начале марта, когда кто-то поделился ей на ресурсе Reddit. После внезапной популярности Каэли по совету пользователей Сети отправилась в магазин, где приобрела несколько настоящих суккулентов, и пообещала заботиться о них так же хорошо, как и за пластиковым.

Екатерина Гура

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