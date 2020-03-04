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14:32 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новое исследование американских ученых показало, что пребиотики — биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Источник: CC0/ponce_photography

Большинство людей знакомы с пробиотиками — полезными бактериями, присутствующими в ферментированных продуктах, таких как йогурт и квашеная капуста. Но есть еще пребиотики — волокнистые компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются организмом человека, но служат пищей для нашего микробиома — тех полезных бактерий, которые живут в кишечнике, в первую очередь бифидобактерий и лактобацилл. Эти бактерии способствуют пищеварению и повышают иммунитет.

Особенно богаты пребиотическими волокнами лук-порей, артишоки, цельнозерновые продукты, капуста.
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Ученые из Колорадского университета в Боулдере решили выяснить, как действие волокон пребиотиков на кишечные бактерии отражается на нервной системе организма. Они провели эксперимент на крысах. Одних животных кормили стандартной пищей, а других — теми же продуктами, но с добавлением пребиотиков. Параллельно крыс подвергали стрессу и отслеживали у них ряд физиологических параметров до и после стресса, а также контролировали параметры сна.

«Этот тип волокон предназначен не только для того, чтобы пройти через пищеварительную систему и увеличить объем стула, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Роберта Томпсона (Robert Thompson), научного сотрудника Отделения интегративной физиологии Колорадского университета. — Это — питание бактерий, которые живут в нашем кишечнике, создание симбиотических отношений, которые оказывают мощное влияние на наш мозг и поведение».

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Крысам давали высокие дозы четырех специфических пребиотиков, в том числе: галактоолигосахаридов, которые присутствуют в чечевице и капусте; полидекстрозы (PDX) — пищевой добавки, часто используемой в качестве подсластителя; лактоферрина, обнаруженного в грудном молоке; и глобулярного белка молочного жира, которым богаты молочные продукты.

Результаты показали, что у тех крыс, которые придерживались пребиотической диеты, во время сна длиннее были периоды без быстрых движений глаз (так называемое состояние NREM), а после стресса — наоборот, у них удлинялись периоды сна с быстрыми движениями глаз (REM), что, как считается, имеет решающее значение для восстановления после стресса.

Крысы, употреблявшие стандартную пищу без пребиотиков, хуже восстанавливались после стресса — у них наблюдались плохо выравниваемые колебания температура тела и снижение здорового разнообразия их кишечного микробиома.

Наши результаты показывают новые сигналы от микробов кишечника, которые могут модулировать физиологию стресса и сон.
Моника Флешнер (Monika Fleshner)
Руководитель исследования, профессор, директор лаборатории физиологии стресса
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Используя метод масс-спектрометрии, исследователи контролировали объем и состав метаболитов — биоактивных молекул, вырабатываемых бактериями при разложении пищи — в фекальных анализах крыс.

Выяснилось, что у крыс из разных групп существенно различался состав метаболитов. У крыс, находившихся на пребиотической диете, по сравнению с теми, которые питались стандартной пищей, среди метаболитов было больше жирных кислот, сахаров и стероиды, которые могут, через пути передачи сигналов из кишечника в мозг, влиять на поведение.

Результаты нового исследования открывают новую неожиданную сторону действия пребиотиков и помогут, по мнению авторов, разработке новых стратегий борьбы со стрессом и плохим сном.

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