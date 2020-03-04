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14:53 (мск), источник: РИА Новости

НАСА заявило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Астероид диаметром до 4 километров, относящийся к потенциально опасным, приблизится к Земле на безопасное расстояние в конце апреля, сообщается на сайте НАСА.

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По расчетам ученых, астероид номер 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к Земле 29 апреля, когда будет находиться на дистанции в 6,29 миллиона километров — это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны. Диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 км.

Астероид является потенциально опасным, поскольку его трасса полета пересекает орбиту Земли. Оборот вокруг Солнца астероид совершает за 3,68 земных года.

Приближение потенциально опасных астероидов к Земле — не редкость. Так, в середине февраля НАСА сообщило о небесном теле номер 163373 диаметром от 440 до 990 метров, которое подлетело к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния до Луны.

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