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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков на своей странице в соцсети отчитался о посещении роддома, который в действительности был закрыт два года назад, сообщает «Новая газета».

Источник: страница Дмитрия Юркова во ВКонтакте

В публикации на странице политика во «ВКонтакте» говорилось, что он приехал в родильное отделение больницы в городе Каргополь и привез подарки молодым матерям. В тексте утверждалось, что в медучреждении наблюдалась 91 роженица.

Издание отмечает, что на самом деле это акушерское отделение закрылось в январе 2018 года, и теперь беременным приходится ездить рожать в Архангельск (450 километров от Каргополя) или в Няндому (80 километров).

Пост подвергся критике со стороны местных жителей и был отредактирован, часть про роддом из него исчезла. После этого парламентарий объявил, что сообщение якобы было написано студентом-журналистом, который «для пробы пера решил приукрасить». По словам Юркова, он в курсе, что в Каргополе нет родильного отделения, и назвал это большой проблемой.

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