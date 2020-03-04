Ученые помогли раскрыть тайну портрета из Третьяковки

Дмитрий Левицкий "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме", 1789 г. Красным показаны места отбора проб для последующего анализа. Как видно, исследователи избегали участков центральной части портрета. Белым отмечены точки проведения рентгенофлуоресцентной спектроскопии, не требующей отбора проб
| Источник: Heritage Science
Холст, на котором написан портрет, состоит из трех частей, и до последнего времени было неизвестно, все ли части картины принадлежат перу мастера. Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage Science.
Началось все с того, что в связи с необходимостью реставрации картины Дмитрия Левицкого «Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме» (1789 г.) ученые из Третьяковской галереи предварительно изучили портрет. Эта картина — один из шедевров зрелого творчества мастера и редкий пример детского парадного костюмированного портрета в русской живописи — не просто требовала восстановления из-за наличия повреждений красочной поверхности и толстого слоя пожелтевшего лака. Задача, которая стояла перед реставраторами, была намного сложнее.
Нужно было, насколько это возможно, приблизить портрет к первоначальному облику, при этом не затронув авторский слой живописи. Проблема заключалась в том, что полотно портрета состоит из трех частей, и, хотя принадлежность основного холста Левицкому не подлежала сомнению, было неясно, когда были добавлены две другие полосы основы, на которых написан фрагмент изображения ниже колен модели. Хотя пришитые к основному полотну надставки видны на фотографиях начала XX века, сомнения возникли из-за различной структуры швов между тремя фрагментами: верхний шов аккуратный, а нижний — более грубый.
Сотрудники Третьяковки обратились за помощью к ученым из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН).
«Нашу лабораторию и научный коллектив Третьяковской галереи связывает методическое сотрудничество, которое в 2017 году при поддержке главного хранителя Татьяны Городковой было скреплено соглашением между МФТИ и галереей, — приводятся в пресс-релизе института слова Виктора Иванова, руководителя центра испытаний функциональных материалов МФТИ и одного из авторов статьи. — В рамках этого соглашения мы совместно разрабатываем подходы к проведению комплексных исследований произведений живописи с применением современных методов локальной диагностики материалов и наноматериалов. Накопленный методический багаж позволил нам продуктивно участвовать в предреставрационных исследованиях произведения Дмитрия Левицкого с целью установления границ авторской живописи».
В исследовании участвовала большая команда. Помимо ученых из МФТИ и ИОНХ РАН, в работу, которая продолжалась более полутора лет, были вовлечены реставраторы, искусствоведы, технологи и химики Третьяковской галереи.
Комплексный предреставрационный анализ состава художественных материалов показал, что надставки действительно принадлежат Левицкому.
Первоначальное исследование грунта показало различия между основным полотном и надставками. Характерный для работ Левицкого двухслойный грунт обнаружился лишь на основной части портрета. Однако дальнейший анализ грунта на обеих надставках выявил их схожесть между собой по структуре и составу. В свою очередь, они оказались близки нижнему из двух слоев грунта на основной части полотна картины. Авторы статьи предполагают, что у художника было больше времени на первом этапе работы. Вероятно, композиция картины вышла за рамки тщательно подготовленного холста, и тогда Левицкому пришлось пришить сначала одну надставку, а потом и другую.
Анализ красочных слоев также показал сходный состав по всему полотну, включая обе надставки. В частности, зеленый пигмент присутствует на каждой из трех частей и имеет одинаковое происхождение: методом ИК-спектроскопии удалось идентифицировать его как малахит.
Единое происхождение обеих надставок было дополнительно подтверждено анализом коричневого пигмента. Для этого использовались методы ИК-, КР-спектроскопии, растровой электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом.
В итоге анализ красочного слоя показал, что он в полной мере принадлежит автору произведения, а приставные полотна и основная часть портрета связаны единым творческим процессом.
Столь комплексный анализ живописи Левицкого проведен впервые. Специалисты Третьяковской галереи говорят, что, помимо значимого вклада в подготовку реставрационного задания, он помог расширить представления не только о творчестве художника, но и о художественной практике русской живописи конца XVIII века.
«На мой взгляд, именно наличие в команде искусствоведов, химиков и физиков стало залогом успеха в этой работе, — считает Иван Волков, главный научный сотрудник лаборатории МФТИ. — Проводились регулярные совещания с участием команды Третьяковской галереи и нас, материаловедов. Нам пришлось постепенно вырабатывать общий язык, но это того стоило».
Ученые считают, что теперь, когда методология отработана и успешно апробирована, ее можно применять к другим произведениям. Тем временем, реставрация портрета Макеровского уже завершается, и вскоре произведение вернется в основную экспозицию.
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