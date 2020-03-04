Роскомнадзор заблокирует сайты с фейками про коронавирус

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в ВКонтакте и сети Фейсбук, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдера», — отмечается в сообщении.
Комментируя RNS требования Роскомнадзора, в пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что соцсеть на постоянной основе ограничивает доступ к вводящей в заблуждение информации, в том числа касающейся коронавируса.
«Также мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», — подчеркнул представитель соцсети.
Ранее об ужесточении правил размещения рекламы для борьбы с паникой и распространением дезинформации о коронавирусе сообщала социальная сеть Facebook.
Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Кроме того, случаи заражения были выявлены в России, США, Таиланде, Сингапуре и нескольких странах Европы. В связи с распространением вируса Россия временно ограничила въезд для граждан Китая, которые приезжают на учебу, работу и отдых. Кроме того, ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, где зафиксировано наибольшее число заболевших в Европе. По последним данным, количество жертв коронавируса по всему миру составляет свыше 3 тысяч человек.