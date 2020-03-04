Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 ОАЭ станет центром 3D-печати зданий В прошлом году в городе с помощью трехмерных технологий возвели конструкцию, которая вошла в Книгу рекордов
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
18:11 (мск), источник: RNS

Роскомнадзор заблокирует сайты с фейками про коронавирус

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к сайтам и страницам в соцсетях, на которых размещается недостоверная информация про коронавирус, сообщили в пресс-службе регулятора.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 04.03
92 844Инфицировано
3 160Скончалось
48 229Выздоровело
Источник: РИА "Новости"

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в ВКонтакте и сети Фейсбук, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдера», — отмечается в сообщении.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Комментируя RNS требования Роскомнадзора, в пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что соцсеть на постоянной основе ограничивает доступ к вводящей в заблуждение информации, в том числа касающейся коронавируса.

«Также мы оперативно реагируем на сигналы пользователей и регуляторов», — подчеркнул представитель соцсети.

Ранее об ужесточении правил размещения рекламы для борьбы с паникой и распространением дезинформации о коронавирусе сообщала социальная сеть Facebook.

Коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Кроме того, случаи заражения были выявлены в России, США, Таиланде, Сингапуре и нескольких странах Европы. В связи с распространением вируса Россия временно ограничила въезд для граждан Китая, которые приезжают на учебу, работу и отдых. Кроме того, ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, где зафиксировано наибольшее число заболевших в Европе. По последним данным, количество жертв коронавируса по всему миру составляет свыше 3 тысяч человек.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось к Суэцкому каналу
Эксперт объяснил решение Лукашенко о закупках нефти
Путин сообщил о докладах ФСБ о вбросах фейков про коронавирус
Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
Вспышка коронавируса: миру угрожает дефицит парацетамола
Греф назвал профессии будущего
Три россиянина победили в конкурсе ночных фотографий на смартфон
Крупнейшая в мире акула подплыла к лодке туристов (видео)
Джо Байден перепутал жену с сестрой (видео)
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появился царь смартфонов за 100 тысяч Когда смартфон создан под камеру, а не наоборот.
Авто
Автомобиль с «супертелевизором» появится в Европе Китайская компания Byton объявила об амбициозных планах по завоеванию европейского рынка
Кино
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ» Звезды посетили мероприятие, в ходе которого были раскрыты некоторые подробности грядущей церемонии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Пугающий «приговор»: коронавирусом заразятся все
СМИ: «Северный поток-2» Россию теперь не волнует
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Кому вернут советские вклады? Долгожданный сюрприз
Леди
Алсу раскритиковали за мини-платье с одним рукавом Певица удивила фанатов.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь