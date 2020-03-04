18:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник рисует картины одновременно двумя руками (видео)
Необычный талант.
42-летний художник Колин Дарк из американского города Детройт обладает уникальным талантом. Он может в одно и то же время рисовать картины двумя руками.
Часто Дарк рисует одну картину двумя разными цветами, чтобы зрителю было понятно, какой рукой он рисовал. Также художник может одновременно рисовать два разных рисунка на одном листе бумаги. Среди его излюбленных тем — знаменитости и животные.
Екатерина Гура