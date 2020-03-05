06:59 (мск), источник: Газета.Ру
Племянница Скрипаля сообщила о возможном переезде экс-полковника ГРУ
Сергей и Юлия Скрипаль могут переехать на постоянное место жительства в Новую Зеландию. Как объяснила «Газете.Ru» племянница «отравленного»
Племянница ранее «отравленного» в Великобритании
По программе защиты свидетелей им собирались предложить четыре страны на выбор: Америка, Австралия, Новая Зеландия и еще
какая-то,не помню. Когда этот вопрос обсуждался с дипмиссией, я однозначно говорила, что в Америку они не поедут. В Австралию тоже. Наиболее подходящим местом для них, исходя из того же климата, оставалась Новая Зеландия.
Тем не менее, уверена женщина, любая информация, которая сейчас появляется по этому поводу в СМИ, — не более, чем слухи. В частности, о предполагаемом переезде Скрипалей писали Daily Mail и NZHerald.
«Этот вопрос обсуждался еще в 2018 году, сейчас его просто
По мнению собеседницы «Газеты.Ru», такое событие, как переезд Скрипалей, вряд ли бы прошло мимо журналистов. Скорее всего, об их новом месте проживания сообщили бы соседи, которые бы захотели получить за эту информацию вознаграждение.
«Если они действительно решат переехать
«При таком раскладе другое государство — помимо судебных решений, конечно — не может удерживать наших граждан на своей территории. Однако, судя по всему, именно это сейчас и происходит. Если бы они хотели, они бы уже давно отказались от российского гражданства. Но у Юли так и стоит в Москве квартира, она так за ней и числится», — обратила внимание Виктория Скрипаль.
Сейчас никакой связи с семьей, оставшейся в России, Скрипали не поддерживают. По словам Виктории, в последнем разговоре родственники ясно дали ей понять, что теперь планируют жить «сами по себе».
«Мы с ними в последний раз разговаривали в июне 2018 года. Тогда они сказали, что с этого момента живут сами по себе, а остальные члены семьи продолжают жить своей жизнью. Намек был на то, что все родственные связи прекращаются. По крайней мере пока», — заключила Виктория Скрипаль.
Ранее племянница «отравленного»
«Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем… Все понимают, что мы заложники этой ситуации, мы ничего не можем изменить», — заявляла Виктория Скрипаль РИА «Новости».
В конце минувшего года британский посол в Москве Лори Бристоу сообщил, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в Великобритании под защитой властей страны. «Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять», — приводило ФАН слова дипломата.
Днем 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на
По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание. Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.
По итогам предварительного расследования британские правоохранители пришли к выводу о том, что отравили
«Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?» — задавался вопросом Путин в интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну.
Доказательства причастности властей РФ к попытке отравления
Мы полицейские, так что нам нужно работать с доказательствами. Было огромное количество домыслов по поводу того, кто несет ответственность, кто отдавал приказы — все они основывались на оценках экспертов по России. Мне необходимы доказательства.
Тем не менее прекращать расследование