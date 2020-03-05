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02:16 (мск), источник: BFM.ru

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса

Банк создал математическую модель распространения нового коронавируса в мире. Во всех трех ее сценариях ситуация в России оптимистичнее, чем в других странах.

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Источник: Reuters

Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире. Она получила название Gleam, передает ТАСС.

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Глава Сбербанка Герман Греф пояснил, что сейчас специалисты наполняют модель распространения коронавируса данными совместно с Минздравом.

В ней есть три сценария. В России во всех них «картинка в сравнении с другими странами достаточно неплохо выглядит», отметил Греф.

Старший управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко рассказал, что возможны разные сценарии и две волны распространения вируса — весенняя и осенняя.

По его словам, математическая модель подтверждает, что первостепенное значение имеют профилактические меры. Еременко объяснил создание модели важностью понимания реакции, в частности, рынка на вспышку вируса. Кроме того, Сбербанк один из первых, кто заинтересован, чтобы паники из-за инфекции не было, поскольку «страдают финансовые показатели и Сбербанка, и страны в целом», резюмировал специалист.

Справка
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Птичий грипп

Известно, что эта вирусная болезнь поражала птиц еще в XIX веке. А первый случай заражения человека зарегистрировали в 1997 году.

Болезнь, вызванная вирусом H5N1, начала активно распространяться в 2003 году и переросла в эпидемию. Самая крупная вспышка птичьего гриппа, вызванная вирусом H7N9, пришлась на 2013 год. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Китае, Вьетнаме, Таиланде, Камбодже и Индонезии.

У заболевшего резко повышается температура, появляется сухой кашель, одышка. Вирус приводит к пневмонии, поражению почек, печени и кроветворных органов. По данным ВОЗ, с 2003 года по декабрь 2013 года от птичьего гриппа умерли 384 человека.

Ученые разработали ряд вакцин, но вирус до конца не побежден.

AP 2020
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Атипичная пневмония

ТОРС (в народе — атипичная пневмония) впервые заявил о себе в ноябре 2002 года в Китае. За полгода эпидемии заболели 8,5 тысяч человек, 813 из них умерли. Большинство заразившихся — жители Китая, Гонконга и Вьетнама.

У заболевших начинается лихорадка, головные и мышечные боли, сухой кашель. При этом симптомы простуды отсутствуют. В тяжелой стадии начинается пневмония, отек легких и токсический шок. Общая смертность составляет 9−12%

Эффективной вакцины против возбудителя, коронавируса SARS-CoV, пока не создано, но работы ведутся.

AP 2020
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Свиной грипп

Хотя вспышки свиного гриппа происходили и раньше, о нем активно заговорили с 2007 года, когда вирус H1N1 стал распространяться в Филиппинах. Два года спустя крупная вспышка произошла в Мексике и США и переросла в пандемию.

По данным ВОЗ, в мире было зафиксировано свыше 414 тысяч подтвержденных случаев заражения, более 5 тысяч человек скончались.

Первые симптомы болезни такие же, как у гриппа. Затем появляются диарея, рвота, боли в животе.

Против свиного гриппа разработано несколько вакцин.

AP 2020
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Менингит

В Западной Африке в 2009—2010 году произошла вспышка бактериального менингита. От эпидемии погиб 931 человек.

Во время болезни воспаляется головной и спинной мозг. Заболевший погибает, если не оказать ему своевременную помощь.

Эпидемию удалось остановить, обеспечив страны вакцинами.

AP 2020
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Холера

В 2010 году Гаити охватила эпидемия холеры. Источником распространения инфекции стала загрязненная фекалиями река. На январь 2012 года погибло почти 7 тысяч человек.

Стране катастрофически не хватало антибиотиков. К борьбе с болезнью подключились международные гуманитарные организации.

AP 2020
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Ближневосточный респираторный синдром

Воспалительное заболевание вызывает коронавирус MERS-CoV. Крупная вспышка произошла в Южной Корее в 2015 году. Умерло 33 человека.

Заболевших госпитализировали с лихорадкой, кашлем, болью в мышцах или суставах, одышкой и головной болью. В тяжелых случаях болезнь вызывает изменение легочной ткани и может вызвать септический шок.

Вакцины пока что не существует.

AP 2020
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Геморрагическая лихорадка Эбола

Редкую, но очень опасную болезнь вызывает вирус Эбола. Крупнейшая вспышка эпидемии произошла Западной Африке в 2014—2015 году. В это время умерло больше 11,3 тысяч человек.

На начальной стадии у болезни симптомы гриппа. Затем следуют тошнота, рвота, диарея, боли в животе, иногда икота и сыпь. Смерть наступает из-за обезвоживания и слишком низкого кровяного давления.

Эффективной вакцины до сих пор нет, но разработки ведутся.

AP 2020
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Коронавирусная инфекция COVID-19

Острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, начала распространяться в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, в мире заразились уже 92,8 тысячи человек. Из них 3,1 тысячи скончались.

Симптомы болезни — лихорадка, кашель, усталость, одышка, боль в мышцах или суставах, иногда — боль в горле и головная боль. Болезнь может протекать в легкой или тяжелой форме.

Вакцины пока что не существует, но над ней работают очень активно.

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