В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
21-страничный документ, с которым ознакомился «Ъ», предусматривает термометрию всех прибывающих в Москву авиапассажиров, дезинфекцию улиц и подъездов. На втором этапе, после обнаружения зараженных коронавирусом граждан, предполагается объявление городского карантина с закрытием всех школ, детсадов, вузов, концертных залов, рынков, стадионов и дезинфекция поездов метрополитена каждые четыре часа. Наконец, «по особому решению» может быть введено чрезвычайное положение с комендантским часом в городе, прекращением работы общественного транспорта и запретом на выезд из Москвы. По данным «Ъ», проект плана был представлен 25 февраля на закрытом совещании в правительстве Москвы и позднее разослан главам столичных департаментов.
В распоряжении «Ъ» оказался 21-страничный «план действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом» в Москве за подписью столичного вице-мэра Анастасии Раковой (возглавляет городской штаб по борьбе с распространением COVID-19). План обсуждался на закрытом совещании в мэрии 25 февраля и затем был разослан заместителям мэра Анастасии Сергуниной, Александру Горбенко, Петру Бирюкову, Андрею Бочкареву, Владимиру Ефимову и и.о. главы департамента транспорта Сергею Андрейкину (для вице-мэра Максима Ликсутова). Документ издан во исполнение поручения городского мэра Сергея Собянина от 20 февраля 2020 года и включает в себя трехэтапный план действий на 18 страницах.
Так, в разделе «А» упоминаются «превентивные меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции».
Они предполагают «организацию термометрии пассажиров всех рейсов во всех аэропортах» (ответственность несет столичный Роспотребнадзор), «ежедневный контроль температуры во всех образовательных организациях Москвы (школы, детсады, колледжи) с обязательным недопуском до занятий» при обнаружении признаков заражения, «размещение систем мобильного обеззараживания помещений в образовательных организациях». Столичному департаменту транспорта к 28 февраля поручалось подготовить дорожную карту по организации термометрии в метро. Городской департамент ЖКХ должен в случае «особого указания» провести дезинфекцию улиц, фасадов зданий, подъездов многоквартирных домов, а департамент труда и социальной защиты по этому указанию должен прекратить прием посетителей в стационарах, домах ребенка, детских домах и интернатах.
Департамент здравоохранения Москвы до 28 февраля должен был провести «мероприятия по развертыванию на базе больницы НИИ скорой помощи им. Склифосовского, городской клинической больницы № 52 и больницы в Коммунарке специализированного стационара-изолятора по коронавирусу». «В резерве» аналогичные мероприятия должны быть проведены в городской клинической больнице им. Юдина.
Также департамент здравоохранения до 28 февраля должен был подготовить план перехода стационарных учреждений в чрезвычайный режим работы при появлении «больного коронавирусом».
Органам исполнительной власти предписывалось в случае особого указания отменить все международные, спортивные, культурные, научные, общественные мероприятия в Москве.
Департамент информационных технологий до 12 марта должен разработать и начать вести базу данных по контактным лицам «для организации медицинской работы с ними и оповещения их». Также предполагается разработка сайта для населения с «информацией об “опасных” зонах распространения коронавируса, местах проживания, работы и посещения больных коронавирусом», рассылка СМС и push-уведомлений для оповещения «всех известных контактных лиц о состоявшемся контакте с больным коронавирусом». Департамент торговли в срок до 28 февраля должен был утвердить дорожную карту «для поддержания стратегического запаса продуктов питания», а департамент здравоохранения — позаботиться о поддержании стратегического запаса средств индивидуальной защиты, медикаментов и медизделий.
Наиболее масштабен раздел «Б», посвященный мероприятиям после появления первого пациента с подтвержденным диагнозом.
Напомним, что коронавирус был накануне обнаружен у столичного футболиста из любительского клуба, вернувшегося из Италии: сейчас он находится в стационаре. Так, в разделе «Б» ведомствам дается распоряжение дезинфицировать квартиру больного, его соседей и мусоропровод в доме; на две недели взять подъезд под охрану полицией, запретив на это время соседям по многоквартирному дому покидать квартиры.
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Департаменту информационных технологий Москвы дается поручение в течение 12 часов выявить контакты больного, в том числе с использованием технологий геолокации и видеонаблюдения. Московскому центру дезинфекции и столичному департаменту ЖКХ поручается провести полную дезинфекцию «рабочего помещения и мест общественного пользования по месту работы». Коллег по работе пациента предполагается изолировать в домашнем карантине на 14 дней; следить за этим поручается городским департаментам здравоохранения и труда и соцзащиты населения.
Образовательные учреждения, которые посещали дети заболевшего, предлагается закрыть на двухнедельный карантин с их полной дезинфекцией.
При этом по плану «Б» предполагается и объявление общегородского карантина.
«До отмены ограничительных мероприятий» предписывается закрыть все школы, детсады, вузы, музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки, дома культуры, рынки и ярмарки. Предполагается ввести запрет на все массовые мероприятия, включая спортивные соревнования (с закрытием стадионов), шествия и фестивали. Городские поликлиники предполагается перевести «на режим обслуживания на дому». Департаменту торговли и услуг предписывается сделать «запасы продовольствия на случай продления карантинных мероприятий в продовольственных магазинах с введением особого режима работы таких предприятий». В подвижном составе общественного транспорта должна проводиться ежедневная дезинфекция, в поездах метрополитена — каждые четыре часа, а у касс подземки — каждые два часа. На станциях метро, автовокзалах, вокзалах и в аэропортах предлагается смонтировать бактерицидные установки. Столичному департаменту транспорта предписывается следить за тем, чтобы в машинах такси и каршеринга также проводилась дезинфекция, причем «многократно ежедневно». Департаменту труда и соцзащиты и полицейским дается предписание не допускать скопления бомжей на вокзалах и в подземных переходах.
Ограничения, напоминающие о военном положении, содержатся в разделе «В» плана, состоящем всего из шести пунктов.
Согласно этому разделу, в городе «по особому решению» предполагается ввести режим чрезвычайной ситуации. При этом должны быть закрыты «все предприятия и организации города, за исключением предприятий жизнеобеспечения и экстренных служб», остановлена работа общественного транспорта, введен запрет на выезд из города любым транспортом, включая личные автомобили. За соблюдением последнего запрета, говорится в документе, должны следить полиция и Росгвардия. Департаменту торговли и услуг по плану «В» дается поручение следить за «поддержанием запасов продовольствия». Будет введен комендантский час («запрет гражданам на выход на улицу без специального разрешения») с патрулированием улиц полицейскими и сотрудниками Росгвардии.
Граждане, нарушившие «противоэпидемический режим и установленные ограничения», будут задержаны, говорится в шестом пункте раздела «В».
Примечательно, что представители столичных властей несколько дней отрицали существование подобного документа. Глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев заявлял 3 марта, что официальных распоряжений об отмене массовых мероприятий не принималось. Об этом же 4 марта заявил и глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В аппарате Раковой, департаментах здравоохранения, образования, транспорта, а также в пресс-службе московского метрополитена и управления Роспотребнадзора по Москве на вопросы «Ъ» о ситуации либо не ответили, либо заявили, что о таком плане им ничего неизвестно.
По данным «Ведомостей», окончательно трехэтапный план еще не утвержден, и его предстоит согласовывать в федеральных органах власти из-за упомянутого в нем режима ЧС.
Источник издания поясняет, что в федеральном законодательстве не описано введение режима ЧС в случае вспышек заболевания.
Между тем в самом плане говорится, что нормативно-правовая база о введении режима ЧС должна была быть подготовлена еще до 28 февраля.
Напомним, к настоящему моменту на территории России было зафиксировано и подтверждено шесть случаев заболевания, вызываемого новым типом коронавируса.
В конце января в Забайкальском крае и Тюменской области наличие коронавируса было подтверждено у двух граждан Китая, они уже выписаны из медучреждений, заболевание протекало у них в легкой форме. В конце февраля в Россию были доставлены восемь граждан России с лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в японском порту Иокогама. У трех из прибывших было диагностировано заболевание, вызванное новым типом коронавируса. В понедельник, 2 марта, Роспотребнадзор объявил о подтвержденном случае в Москве: вирус выявлен у мужчины, который вернулся из Италии 23 февраля. Несколько дней он находился в Московской области, а 27 февраля обратился к врачам с признаками ОРВИ.
Александр Воронов, Валерия Мишина, Иван Буранов