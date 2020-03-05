10:53 (мск), источник: ТАСС
Фильм «Красотка» стал любимой картиной российских женщин по версии проекта «Кино Mail.ru»
Второе место занял французский фильм 2011 года «1+1», третье место досталось советской комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг любимых картин российских зрительниц в преддверии Международного женского дня, сообщили ТАСС в четверг в
«Кино Mail.ru» проанализировал рейтинги, которые пользовательницы проекта выставляли фильмам за всю историю, и сформировал список наиболее высоко и часто оцениваемых женской аудиторией лент. Таким образом удалось определить любимый фильм россиянок — им стала голливудская мелодрама 1990 года «Красотка» режиссера Гэрри Маршалла с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях, — рассказали в
Второе место занял французский фильм 2011 года «1+1» о трогательной дружбе африканского эмигранта с богатым бизнесменом, оказавшемся в инвалидном кресле. Третье место досталось советской комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».
Опрос выявил различия в кинопредпочтениях у москвичек и россиянок из других городов страны. Например, у зрительниц из Москвы, в отличие от жительниц других регионов, в список любимых фильмов, помимо голливудских «Красотки» и «Грязных танцев», вошли американские комедии «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом и «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также британская экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 2005 года.
Согласно результатам опроса, женщины от 50 лет и старше отдают предпочтение советским и военным фильмам: в их рейтинги, помимо указанных выше советских фильмов, вошли также «В бой идут одни “старики”» и «А зори здесь тихие».
Кино Mail.ru — популярный медиапроект для любителей кино, сериалов и телешоу. Рейтинги фильмов и сериалов основываются на более чем 19 млн оценок пользователей проекта.