Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

«Жизнь господина Переса де Куэльяра охватила не только целый век, но и всю историю Объединенных наций, начиная с чего участия в первой Генассамблее в 1946 году», — напомнил он.
В период, пока Перес де Куэльяр был генсеком с 1982 по 1991 год, завершилась холодная война.
Среди дипломатических прорывов, к которым был причастен бывший генсек, Гуттериш назвал провозглашение независимости Намибии, завершение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, которых удерживали в Ливане, прекращение ирано-иракской войны, освобождение американских заложников, удерживаемых в Ливане, мирный договор в Кампучии и историческое мировое соглашение в Сальвадоре.
О смерти дипломата журналистам сообщил его сын Франсиско Перес де Куэльяр, передает Andina. По его словам, отец умер в ночь на 5 марта «после нескольких непростых недель». Прощание с ним состоится в пятницу, а похороны пройдут в субботу, 7 марта на кладбище Presbítero Maestro в Лиме.
Хавьер Перес де Куэльяр с 1940 года работал в МИД Перу. С 1944 года он начал дипломатическую карьеру. С 1964 по 1979 годы года он побывал послом Перу в Швейцарии, СССР, Польше и Венесуэле. В 1971—1982 годах он возглавлял делегацию Перу в ООН. С 1982 года он был генсеком ООН и оставался на этом посту два срока.
В 1995 году он набрал 22% голосов на выборах президента Перу и проиграл Альберто Фухимори. В 2000—2001 годах он возглавлял правительство и МИД страны.