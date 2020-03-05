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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за то, что она без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника, сообщает портал TMZ со ссылкой на иск.

Источник: РИА Новости

Компания, представляющая интересы Шварценеггера, заявляет, что российская фирма неправомерно использовала право актера на публичность. Истцы требуют от ответчика прекратить использование образа Шварценеггера и выплатить ему 10 миллионов долларов вместе с прибылью, полученной в связи с показом робота.

Как говорится в исковом документе, «Промобот» использует робота-двойника актера в ходе публичных мероприятий для рекламы и продажи своей продукции. По данным портала, после показа робота с внешностью Шварценеггера на выставке CES в Лас-Вегасе в январе текущего года адвокат актера Марти Сингер обратился к российской компании с просьбой прекратить использование его образа. Как отмечает TMZ, «Промобот», предположительно, заявила, что приостановит демонстрацию робота-двойника, однако в феврале вновь представила его на выставке игрушек в Нью-Йорке.

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В октябре прошлого года сообщалось, что компания-резидент фонда «Сколково» «Промобот» на Synergy Global Forum в Петербурге представила Шварценеггеру его робота-двойника. Как сообщил РИА Новости представитель компании, «ему и всем его партнерам очень понравилось».

Робот полностью имитирует внешность своего «прототипа». Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. «Лицо» андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

«Промобот» основан в 2015 году в Перми. Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке.

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