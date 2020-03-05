Шнуров высмеял слова протоиерея о бесполезности образования для девочек

Произведение артист опубликовал в Instagram.
Шнуров посетовал на то, что Смирнов, которого музыкант окрестил попом-замполитом, вновь публично выступил с глупостью.
Шла неспешная беседа,
Как всегда, до кучи,
Православный непоседа,
Чучу отчебучил.
Снова дал поп-замполит!
Плюнул недалече, —
Девкам в школе, — говорит,
Делать нонче неча.
Артист предположил, что в РПЦ женщин хотели бы видеть только инструментом создания семьи, и в этом бы заключалась их единственная цель. Шнуров сравнил такой «инструмент» с доильными коровами.
Пусть готовятся уже
К родам и до гроба.
Бабы будут замужем,
Ни к чему учеба!
Точку зрения свою,
Я не приукрашу.
Молоко пускай дают!
Для детей и в кашу!
4 марта Смирнов в эфире радиостанции «Радонеж» рассказал об одной прихожанке, которая родила ребенка и не отправила семилетнюю дочь в первый класс, чтобы та помогала ей с младенцем. Протоиерей заявил, что поддержал решение, потому что девочку якобы важнее научить ухаживать за ребенком, чем писать и читать: «Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готовая мама».
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что слова священнослужителя вырвали из контекста.