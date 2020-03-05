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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индонезии заметили единственного в мире орангутанга-альбиноса

Животное порадовало ученых, которые спасли его несколько лет назад.

Источник: AFP 2020

Единственный в мире орангутанг-альбинос замечен живым и здоровым в тропических лесах Борнео, сообщает AFP.

Редкое животное больше года назад выпустили в дикую природу в надежде, что оно успешно адаптируется и сможет жить без помощи людей.

Голубоглазую Альбу изъяли в 2017 году у жителей деревни в индонезийском районе Калимантан. Ее содержали в клетке.

Источник: AFP 2020

Сотрудники Фонда выживания орангутангов Борнео заметили Альбу, когда она следила за тремя другими орангутангами. Их тоже недавно выпустили в дикую природу.

Спасение Альбы в свое время стало громкой новостью. Количество диких животных в Индонезии резко сократилось в последние годы из-за вырубки лесов. Местные природоохранные службы принимают усилия для сохранения исчезающих видов.

Анна Лысенко

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