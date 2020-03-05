11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индонезии заметили единственного в мире орангутанга-альбиноса
Животное порадовало ученых, которые спасли его несколько лет назад.
Единственный в мире
Редкое животное больше года назад выпустили в дикую природу в надежде, что оно успешно адаптируется и сможет жить без помощи людей.
Голубоглазую Альбу изъяли в 2017 году у жителей деревни в индонезийском районе Калимантан. Ее содержали в клетке.
Сотрудники Фонда выживания орангутангов Борнео заметили Альбу, когда она следила за тремя другими орангутангами. Их тоже недавно выпустили в дикую природу.
Спасение Альбы в свое время стало громкой новостью. Количество диких животных в Индонезии резко сократилось в последние годы
Анна Лысенко