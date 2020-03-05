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13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

В российской книге о насекомых обнаружили странные ляпы

Только в 4 случаях из 19 название вида было указано правильно.

Профессор Михаил Козлов из Университета Турку в Финляндии обнаружил, что в российском научном издании 15 из 19 видов насекомых названы неправильно.

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Erannis defoliaria

Странные ляпы прокрались в книгу «Биоэкологический анализ интродуцентов семейства Rosaceae Juss», изданную в 2018 году. Она посвящена растениям Мурманской области и их вредителям. Об этом специализированном издании не узнали бы за пределами узких кругов, если бы не научный скандал.

Профессор Козлов — специалист по систематике насекомых. Он отмечает, что фауна насекомых Мурманской области сравнительно хорошо изучена. Поэтому любые находки сразу же привлекают внимание энтомологов.

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Diptera

В книге же оказалось сразу 15 таких «находок». Например, три вида бабочек-вредителей (Archips crataegana, A. podana и Erannis defoliaria), упомянутые в книге, в Мурманской области не встречаются вообще.

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Hymenoptera

Авторы также перепутали мух Diptera с перепончатокрылыми Hymenoptera, а перепончатокрылых (Hymenoptera) с полужестокрылыми (Hemiptera). Все эти насекомые между собой не похожи. Только в 4 случаях из 19 название насекомых было указано правильно.

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Hemiptera

Козлов опубликовал свой анализ книги в свободном доступе в надежде, что ошибки будут исправлены. «Неправильная идентификация видов вредных насекомых может легко привести к неправильной борьбе с вредителями и повлечь за собой ненужные затраты. При этом публикация неверных данных искажает наши знания о распространении и биологии насекомых», — говорит он.

Анна Лысенко

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