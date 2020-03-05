14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Оригинальные фото Мэрилин Монро уйдут с молотка в США
За них планируется выручить более 50 тысяч долларов.
6 марта на аукционе RR Auction of Boston в США продадут уникальные снимки 26-летней Мэрилин Монро, сделанные в 1952-м году во время съемок фильма «Ниагара».
В коллекции есть 188 снимков (171 негатив и 17 цветных напечатанных фото). На них Монро запечатлена на съемочной площадке и во время отдыха.
Оригинальные фотографии были сделаны покойным канадским фотографом Джоком Кэрроллом и с тех пор остаются в его семье, пишет Daily Mail.
Делая снимки, Кэрролл работал на канадское издание Weekend Magazine, которое изначально владело авторскими правами на изображения. Затем права перешли фотографу, а позже его сыну, который и решил продать фото на аукционе.
Кстати, все снимки Монро продаются с авторским правом, так что новый владелец сможет печатать их или использовать в коммерческих целях, что значительно повышает их стоимость.
Аукционисты говорят, что они ожидают огромного интереса к фотографиям, и стоимость снимков может превышать 50 тысяч долларов.
Екатерина Гура