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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оригинальные фото Мэрилин Монро уйдут с молотка в США

За них планируется выручить более 50 тысяч долларов.

6 марта на аукционе RR Auction of Boston в США продадут уникальные снимки 26-летней Мэрилин Монро, сделанные в 1952-м году во время съемок фильма «Ниагара».

В коллекции есть 188 снимков (171 негатив и 17 цветных напечатанных фото). На них Монро запечатлена на съемочной площадке и во время отдыха.

Оригинальные фотографии были сделаны покойным канадским фотографом Джоком Кэрроллом и с тех пор остаются в его семье, пишет Daily Mail.

Делая снимки, Кэрролл работал на канадское издание Weekend Magazine, которое изначально владело авторскими правами на изображения. Затем права перешли фотографу, а позже его сыну, который и решил продать фото на аукционе.

Кстати, все снимки Монро продаются с авторским правом, так что новый владелец сможет печатать их или использовать в коммерческих целях, что значительно повышает их стоимость.

Аукционисты говорят, что они ожидают огромного интереса к фотографиям, и стоимость снимков может превышать 50 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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