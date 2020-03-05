15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, что «скрывает» Нью-Йорк
Проект «Скрытый город» показывает мегаполис
Фотограф из Сиэтла Навид Барати в серии фото показал, насколько плотно застроен и заселен
Свой проект он назвал «Скрытый город». Барати сфотографировал несколько кварталов Большого яблока с коптера. Оживленные улицы, бесконечные пробки, толпы пешеходов и громадные здания благодаря такому ракурсу выглядят словно гигантский муравейник, насекомые в котором копошатся без остановки.
«Большинство наших представлений о городах подразумевает, что мы идем по оживленным улицам и смотрим на небоскребы снизу вверх. Своими фотографиями я хотел предложить другой и порой почти сюрреалистический взгляд на знакомые улицы, по которым мы, горожане, ездим и ходим каждый день», — пишет Барати.
Анна Лысенко