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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, что «скрывает» Нью-Йорк

Проект «Скрытый город» показывает мегаполис по-новому.

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Фотограф из Сиэтла Навид Барати в серии фото показал, насколько плотно застроен и заселен Нью-Йорк.

Свой проект он назвал «Скрытый город». Барати сфотографировал несколько кварталов Большого яблока с коптера. Оживленные улицы, бесконечные пробки, толпы пешеходов и громадные здания благодаря такому ракурсу выглядят словно гигантский муравейник, насекомые в котором копошатся без остановки.

«Большинство наших представлений о городах подразумевает, что мы идем по оживленным улицам и смотрим на небоскребы снизу вверх. Своими фотографиями я хотел предложить другой и порой почти сюрреалистический взгляд на знакомые улицы, по которым мы, горожане, ездим и ходим каждый день», — пишет Барати.

Анна Лысенко

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