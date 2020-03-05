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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Международная Ассоциация круизных линий (CLIA), в которую входит подавляющее большинство круизных компаний мира, объявила о введении в действие новых правил скрининга пассажиров и посадки на борт в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщает АТОР.

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Так, все круизные компании-члены CLIA обязаны отказывать в посадке всем пассажирам, которые в течение 14 дней до поездки были, прибыли или следовали транзитом через аэропорты в Южной Кореи, Иране, Китае (включая Гонконг и Макао) или побывали в любом из муниципалитетов Италии, закрытых на карантин распоряжениями правительства этой страны. А также людям, контактировавшим с заболевшими коронавирусом.

Также туристам, которые посещали страны, перечисленные в документе Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства США Coronavirus Disease 2019 Information for Travel (на 5 марта включает Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию), необходимо делать скрининг. Как и всем, кто может подозреваться в наличии симптомов коронавируса COVID-19.

«Внедрение всех этих мер демонстрирует уникальную возможность круизной индустрии быстро реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства», — подчеркнул в своем заявлении Келли Крейгхэд, президент и исполнительный директор CLIA.

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