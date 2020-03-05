Стало известно, кого не пустят на борта круизных лайнеров

Так, все круизные
Также туристам, которые посещали страны, перечисленные в документе Центра по контролю и предотвращению заболеваний правительства США Coronavirus Disease 2019 Information for Travel (на 5 марта включает Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию), необходимо делать скрининг. Как и всем, кто может подозреваться в наличии симптомов коронавируса COVID-19.
«Внедрение всех этих мер демонстрирует уникальную возможность круизной индустрии быстро реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства», — подчеркнул в своем заявлении Келли Крейгхэд, президент и исполнительный директор CLIA.