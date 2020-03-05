В «Одноклассниках» появилась лента новостей о новом коронавирусе

В «Одноклассниках» появилась отдельная лента новостей, посвященная коронавирусу COVID-19. Как сообщили в
Основу работы нового сервиса составляют машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, относится ли публикация к теме коронавируса, после чего размещает ее в ленте.
В списке групп, чьи публикации попадают в ленту — порядка 150 источников, в числе которых ТАСС, РБК, «Интерфакс», «Первый канал», «Ведомости», «Дождь» и TJournal.
Мы решили создать инструмент, который удовлетворит интерес пользователей к этой теме и при этом обеспечит их информацией из разных источников.
Также при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики. Кроме того, о последних новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в «Одноклассниках».
Лента новостей о коронавирусе доступна в разделе «Рекомендации» в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.