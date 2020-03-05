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16:26 (мск), источник: ТАСС

В «Одноклассниках» появилась лента новостей о новом коронавирусе

В ней будут публиковать сообщения порядка 150 источников, в числе которых Минздрав, ТАСС, РБК, «Интерфакс», «Первый канал», «Ведомости», «Дождь» и TJournal.

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В «Одноклассниках» появилась отдельная лента новостей, посвященная коронавирусу COVID-19. Как сообщили в пресс-службе соцсети, в ленту будут попадать только публикации Минздрава и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ.

Основу работы нового сервиса составляют машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, относится ли публикация к теме коронавируса, после чего размещает ее в ленте.

В списке групп, чьи публикации попадают в ленту — порядка 150 источников, в числе которых ТАСС, РБК, «Интерфакс», «Первый канал», «Ведомости», «Дождь» и TJournal.

Мы решили создать инструмент, который удовлетворит интерес пользователей к этой теме и при этом обеспечит их информацией из разных источников.
Антон Федчин
Руководитель соцсети

Также при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики. Кроме того, о последних новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в «Одноклассниках».

Лента новостей о коронавирусе доступна в разделе «Рекомендации» в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.

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