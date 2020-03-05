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15:41 (мск), источник: РИА Новости

Памфилова призвала больных не изображать героев, а лечиться дома

СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассчитывает на эффективность российской системы предотвращения распространения коронавируса и советует заболевшим простудой людям не изображать из себя героев и ходить на работу, а лечиться дома, так как они могут заразить десятки других в транспорте или коллективе.

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Источник: РИА Новости
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«Я надеюсь, что наша система предотвращения эпидемии работает эффективно, с одной стороны, не допустит (распространения коронавируса), с другой стороны, даст заслон вот этим всем искусственным фейкам, которые пытаются всю эту истерию развить искусственно», — сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.

Она добавила, что необходимо проводить меры профилактики заболевания.

«Я сказала, если у кого-то малейшая температура — не показывайте, какой вы фанат производства и работы, оставайтесь дома, вызывайте врача, (измеряйте) температурку. Лучше перестраховаться, лучше долечитесь дома. Мы сейчас меры свои в аппарате ЦИК применяем, чтобы сберечь людей, сейчас и грипп ходит», — отметила глава Центризбиркома.

«Это культура работы в сообществе. Ты, изображая из себя героя, который совершает подвиг с температурой, думай о том, что пока ты едешь в транспорте или на работе, помимо своего пафоса, можешь заразить несколько десятков людей», — подчеркнула она.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13:37 (мск)© Ньюстюб
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