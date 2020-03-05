Памфилова призвала больных не изображать героев, а лечиться дома

«Я надеюсь, что наша система предотвращения эпидемии работает эффективно, с одной стороны, не допустит (распространения коронавируса), с другой стороны, даст заслон вот этим всем искусственным фейкам, которые пытаются всю эту истерию развить искусственно», — сказала Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме.
Она добавила, что необходимо проводить меры профилактики заболевания.
«Я сказала, если у кого-то малейшая температура — не показывайте, какой вы фанат производства и работы, оставайтесь дома, вызывайте врача, (измеряйте) температурку. Лучше перестраховаться, лучше долечитесь дома. Мы сейчас меры свои в аппарате ЦИК применяем, чтобы сберечь людей, сейчас и грипп ходит», — отметила глава Центризбиркома.
«Это культура работы в сообществе. Ты, изображая из себя героя, который совершает подвиг с температурой, думай о том, что пока ты едешь в транспорте или на работе, помимо своего пафоса, можешь заразить несколько десятков людей», — подчеркнула она.