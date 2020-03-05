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17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремал прошел по канату над действующим вулканом (видео)

Американский канатоходец Ник Валленда покорил активный вулкан Масая в Никарагуа.

Акробат прошел почти 550 метров над кратером, используя только шест для балансировки и защитную маску от токсичных газов.

41-летний экстремал преодолел смертельно опасный путь за 31 минуту. Он весь покрылся потом от усилий. Последние метры он фактически пробежал.

Во время загрузки произошла ошибка.

За трюком наблюдали сотни людей прямо возле кратера. Один из телеканалов также вел прямую трансляцию.

Ранее Валленда подобным образом «покорил» Гранд-Каньон и Ниагарский водопад.

Анна Лысенко

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