17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии появились крошечные «отели-скворечники» с завораживающими видами
Их можно поставить где угодно.
Норвежская компания представила необычный архитектурный проект под названием Birdbox. Это крошечные «домики-скворечники» с круглым большим окном, которые рассчитаны на двух человек. Внутри домика есть двуспальная кровать, небольшой столик и два стула. Ванная и туалет находятся в отдельной кабинке, которая доступна жителям вместе с основным домом.
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Екатерина Гура