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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии появились крошечные «отели-скворечники» с завораживающими видами

Их можно поставить где угодно.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Норвежская компания представила необычный архитектурный проект под названием Birdbox. Это крошечные «домики-скворечники» с круглым большим окном, которые рассчитаны на двух человек. Внутри домика есть двуспальная кровать, небольшой столик и два стула. Ванная и туалет находятся в отдельной кабинке, которая доступна жителям вместе с основным домом.

Первые мини-отели уже начали работать в норвежском городе Феуске. Постояльцы «скворечников» могут любоваться из них шикарными видами на фьорды.

Кстати, приобрести мини-домик и поставить его где угодно может любой желающий. К выбранному месту «скворечник» доставят вертолетом.

Екатерина Гура

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