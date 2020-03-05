Ученые доказали, что попугаи могут пользоваться азами статистики

Для тестов ученые взяли две прозрачные коробки, которые заполнили «счастливыми» черными и «несчастливыми» цветными палочками. Они вытаскивали их из контейнеров и держали в закрытой руке, а попугаям (новозеландским кеа) предлагали угадать, в какой руке находится черная палочка. Если птицы справлялись с заданием, то получали еду.
При этом попугаи могли посмотреть внутрь коробок и оценить количество черных и цветных палочек и просчитать вероятность того, что человек вытянет нужные «счастливые». Любопытно, что птицы в большинстве случаев справлялись с задачей, даже если ученые запрещали им подсматривать. Более того, птицы запоминали жульничающих ученых и отказывались проводить с ними последующие тесты, сообщает ТАСС.
Специалисты отмечают: новые исследования доказывают, что попугаи понимают теорию вероятности и статистики, хотя раньше считалось, что из животных это доступно только приматам.