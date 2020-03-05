Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Конец света» из недр Земли Супервулкан в США готов взорваться?
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

На севере Индии археологи нашли 4000-летний город (видео)

Его случайно обнаружили местные жители.

В индийской деревне Бабханияв недалеко от Варанаси археологи ведут масштабные раскопки древнего поселения, которому может быть более 4 тысяч лет. Его случайно обнаружили местные жители, которые брали в этом месте песок для строительных работ. Они наткнулись на несколько древних статуэток индийских божеств и сообщили о находке ученым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо мелких вещей и статуй божеств, археологи уже нашли основания нескольких храмов, а также стены зданий, относящиеся по времени к правлению династии Гупта, которые правили в Индии с 4 по 6 век нашей эры. Это время считается золотым веком Индии — именно тогда сформировались основы индийской литературы, философии, искусства и архитектуры.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России стали массово «минировать» самолеты
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
В РВСН прошел конкурс «Макияж под камуфляж» (фото)
Назван любимый фильм российских женщин
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
Официальный анонс китайского убер-флагмана: уникальный зум и экран Топовые флагманы уже совсем скоро!
Авто
Марка Genesis раскрыла новый седан G80 (фото) Из-за отмены женевского автосалона корейская компания ограничилась показом нового поколения G80 в Интернете. Однако о технических характеристиках четырехдверки корейцы пока умалчивают
Кино
Дочь Валерии, Барановская, Клава Кока на вечеринке «Жары» В ходе препати были выбраны номинанты премии, а также объявлены имена ведущих церемонии
Новости партнеров
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Опровергнуты слухи о коронавирусе в Москве
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Как будет жить страна после смены президента в 2024 году
Популярные темы на «Детях»
Леди
Ани Лорак обнажила идеальный пресс и подчеркнула тонкую талию на съемках клипа Певица показала шесть стильных образов.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь