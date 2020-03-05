18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
На севере Индии археологи нашли 4000-летний город (видео)
Его случайно обнаружили местные жители.
В индийской деревне Бабханияв недалеко от Варанаси археологи ведут масштабные раскопки древнего поселения, которому может быть более 4 тысяч лет. Его случайно обнаружили местные жители, которые брали в этом месте песок для строительных работ. Они наткнулись на несколько древних статуэток индийских божеств и сообщили о находке ученым.
Помимо мелких вещей и статуй божеств, археологи уже нашли основания нескольких храмов, а также стены зданий, относящиеся по времени к правлению династии Гупта, которые правили в Индии с 4 по 6 век нашей эры. Это время считается золотым веком Индии — именно тогда сформировались основы индийской литературы, философии, искусства и архитектуры.
Екатерина Гура